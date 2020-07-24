«Две недели прошли: что дальше?». «Где взять «новую формацию» кадров?». «Собственные» тесты на коронавирус и вакцина оказались обычным фейком». «Выступят ли власти и население РК единым фронтом в «войне» с пандемией?»

Сетевой Казахстан 24 июля 2020г.

KAZPRAVDA . KZ . «Салют на День столицы, чипирование и вертолетные посевы вируса прокомментировал Абаев» — Первый заместитель руководителя Администрации Президента Даурен АБАЕВ — Сегодня практически на всех уровнях государственного управления есть четкое понимание того, что масштабы угрозы были недооценены. Есть полное осознание ответственности. И, конечно, из всего этого будут сделаны необходимые выводы. Говоря о выводах, я не имею ввиду какие-то отставки на уровне акимов или министров. Речь о другом, речь о системной перестройке государственного управления. Уже сейчас Президент внимательно изучает этот вопрос.

IA — CENTR . RU . Петр СВОИК – «Две недели прошли: что дальше?» — Истекают две недели, данные президентом Токаевым правительству на то, чтобы все осознать, исправить либо уйти добровольно и … пошел отсчет новой неопределенности. Устраивать самороспуск или требовать досрочного роспуска – это парламентская традиция, недоступная правительству. Отправлять же правительство в отставку именно так, как прописано в Конституции – сам же Основной закон и мешает. Во-первых, депутаты на каникулах, раньше сентября процедуры не начать. Во-вторых, уже в конце этого года или в начале следующего (срок пока не назван, но коридор определен той же Конституцией) полагается объявлять очередные выборы в мажилис. А это опять же сложение полномочий правительства и назначение нового – какая-то слишком «короткая» получается комбинация очередного премьера и министров. Причем отложить выборы не получится – досрочные роспуски и перевыборы – это наше все, но вот с «просроченным» парламентом Казахстан никогда еще не жил, не стоит и начинать.

NEWTIMES . KZ . Данияр АШИМБАЕВ – «Где взять «новую формацию» кадров?» — Проблема стала системной. Аппарат стал инертным, безответственным, зато более «гламурным». Часто применяемый в кадровых решениях термин «в соответствии с принципами меритократии» вообще утратил смысл. Без прямого указания президента ни одно ведомство не занялось проблемой очередей в аптеках и нехваткой лекарств. На слова президента о сокращении количества субъектов малого и среднего бизнеса профильное ведомство вообще заявило, что «мы имеем на сегодня прирост 11,7%». Нужно обновлять и кадровую элиту страны, и менять принципы ее функционирования, но эти задачи, как и многие другие, нуждаются, как уже говорилось, и в планировании, и в организации, и в контроле.

EXCLUSIVE . KZ . «Что Кажегельдин потребовал от Токаева?» — Опальный экс-премьер-министр Казахстана напомнил второму президенту, что его будущее все меньше зависит от НАЗАРБАЕВА, предложил поменять акимов ряда регионов, возглавить Временную государственную чрезвычайную комиссию и прийти на помощь со своей командой. Акежан КАЖЕГЕЛЬДИН вчера поздно ночью опубликовал обращение к главе страны Касым-Жомарту ТОКАЕВУ.

EHONEWS . KZ . ««Модернизация сознания» вместо модернизации системы здравоохранения: эксперты раскритиковали излишние бюджетные траты в период пандемии» — Программа «модернизация сознания» «Рухани жангыру» родилась в недрах администрации президента НАЗАРБАЕВА в начале 2017 года и была обоснована на статье Елбасы «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». Несмотря на большое количество «воды» программа носит ярко выраженный национал-популистский характер и ориентирована на строительство национал ориентированного, то есть, моноэтнического государства. Сейчас по истечении трех лет с момента принятия программы, можно подвести некоторые итоги.

RATEL . KZ . Андрей ЧЕБОТАРЕВ – «Какие СМИ Казахстана принадлежат политическим партиям» — Известное выражение «Информация – это власть» приобретает в Казахстане особую актуальность и в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, и в рамках подготовки к предстоящим парламентским и местным выборам. В последнем случае безусловным преимуществом обладают партии, имеющие свои СМИ и иные информационные ресурсы. На первом месте в этом отношении находится партия «Nur Otan», располагающая собственным холдингом «NUR Media»… Второе место следует отдать Коммунистической народной партии Казахстана. С 2004 года она издает на ежемесячной основе журнал «Коммунист Казахстана»… Демократическая партия Казахстана «Ак жол» пользуется информационной поддержкой известной казахскоязычной газеты «Қазақ үні»…

REZONANS . KZ . Айкын КОНУРОВ – «Сколько казахстанских детей пострадает?» — Изучив доклад Всемирного банка и неутешительные прогнозы по экономике Казахстана, обратил особое внимание на ожидаемое снижение качества образования в нашей стране. По прогнозам экспертов Всемирного банка, количество казахстанских детей, НЕ обладающих функциональной грамотностью, после окончания карантина, возрастет с 64 до 67%. На фоне стремительно ухудшающейся экономической ситуации эти 3% могут показаться не самой большой трагедией, но, если раскрыть само понятие функциональной грамотности, то ситуация с катастрофическими долгосрочными последствиями становится очевидной.

STANRADAR . COM . «Почему не будет казахстанской вакцины от коронавируса?» — Не менее эпической была история разработки Казахстаном собственной вакцины. Успели сообщить, что в мае ее испытывают на мышах, а в июне вознамерились построить завод по ее производству. Обещали, что все будет готово к сентябрю… Оказалось, что ЦООИ не вел никаких самостоятельных разработок вакцины. Разрабатывает ее австралийская компания «Vaxine Pty Ltd» на деньги Университета Огайо (США). Казахстанский Центр привлекли для вспомогательных тестов из-за наличия хранилища штаммов и лаборатории третьей степени биозащиты, услуги которой дешевле… Через неделю после этих событий ушел с поста главы Минздрава Елжан БИРТАНОВ. Возможно, отставку вызвала не только вторая волна эпидемии, но и признание в том, что «собственные» тесты на коронавирус и вакцина оказались обычным фейком.

EXPRESS — K . KZ . «Интернет кишит предложениями о продаже казахстанских дипломов» — Вице-министр образования и науки Рустем БИГАРИ сообщил об очередном сайте, торгующем липовыми дипломами. По словам Бигари, министерство постоянно мониторит Интернет на наличие таких ресурсов. В случае их обнаружения ведомство направляет запросы в специальные органы, чтобы сайт отключили — «Друзья, будьте осторожны. Все дипломы, выдаваемые учебными заведениями, фиксируются. Хранятся в нашей базе. Недостаточно просто бумажки. Отследить, обучался ли человек с поддельным дипломом, не составляет большого труда».

CAMONITOR . KZ . Баян АХМЕТ – «Выступят ли власти и население РК единым фронтом в «войне» с пандемией?» — То, что происходит сегодня в Казахстане, можно назвать войной. Войной за жизни наших соотечественников, за то, чтобы выйти из нынешнего гуманитарного кризиса с наименьшими людскими, социально-экономическими, моральными, политическими потерями. А значит, и действовать нужно как в условиях военного времени – быстро, решительно, мобилизуя все имеющиеся ресурсы, меняя «командиров», проявивших слабость и безынициативность, всячески поддерживая боевой дух в «солдатах», жестко наказывая «саботажников» и «мародеров».

««Большие маневры» Нацбанка или привычка опаздывать?» — Последние решения Национального банка были восприняты в экспертной среде неоднозначно. Если одни аплодируют его попыткам поучаствовать в операции по спасению отечественной экономики и сыграть роль героя в разворачивающемся на наших глазах театре боевых действий, то другие не без иронии констатируют, что главный банк страны вознамерился сражаться с ветряными мельницами и махать фанерной саблей.

TIME . KZ . «Во всеоружии» — В первом казахстанском мегаполисе по состоянию на 23 июля зарегистрирован 9851 случай COVID-19, в том числе за прошедшие сутки выявлено 216 случаев. 48 пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии, 478 – в тяжелом. За все время с начала распространения в городе КВИ выздоровели 5796 человек, за сутки – 129 пациентов. Умерли от коронавируса 73 человека (подтвержденные экспертизой случаи). Такую статистику привел аким Алматы Бакытжан САГИНТАЕВ в прямом эфире программы Akimat Live. Однако, судя по всему, мы имеем, к сожалению, лишь промежуточные данные по злосчастному ковиду — впереди не менее тревожный сезон… В Алматы готовятся к осеннему обострению ситуации с коронавирусом.

CARAVAN . KZ . «“Ситуация в регионах в тысячу раз печальнее, чем в крупных городах»: что творится с лекарствами в глубинке» — Регионы по-прежнему испытывают дефицит лекарств, необходимых для лечения коронавируса, пневмонии и их последствий – сообщила правозащитник, координатор группы Общественного контроля по Алматы Саида ТАУКЕЛЕВА — Много жалоб от населения: села, областные центры испытывают большой дефицит лекарств, и людям приходится выезжать в крупные города, чтобы заказать, купить препараты. Если в Алматы, крупных районах Алматинской области можно хоть что-то найти, простояв в очереди или купив на сайте, у перекупщиков, то у тех, кто находится в маленьких селах, аулах, вообще нет никакой возможности.

LITER . KZ . «Для строительства школ и больниц на левом берегу Нур-Султана осушат целое озеро» — В Нур-Султане активно осушают озеро возле улицы Е-876. На это обратила внимание жительница одного из соседних домов. Это обеспокоило женщину, ведь ранее говорили, что территорию вокруг водоема благоустроят и создадут там место отдыха. У акимата города свои планы на этот участок. Здесь, по решению местных властей, вместо парка могут появиться школы, детские сады и поликлиники. Видимо, другого места для строительства социальных объектов в столице не нашлось. Какой урон при этом будет нанесен экологии мегаполиса в акимате не сказали.

TENGENONITOR . KZ . «Почему в Америке все белые люди мира называются «кавказцами?» — часть 2» — Поговорить об этом мы пригласили журналиста Ахаса ТАЖУТОВА — Джоэл ДАЙНЕРСТАЙН, являющийся профессором английского языка в американском Тулейнском университета, в своей опубликованной в газете Los Angeles Times статье под названием «Opinion: The pernicious myth of a Caucasian race» – «Мнение: пагубный миф о кавказской расе» на этот счет изложил такой взгляд: «История нашего нынешнего использования термина «кавказец» (для обозначения всякого белого человека) – это история мифа, продолжающего существовать вопреки науке. Его использование именно в этом смысле не более научно, чем, скажем, называние людей невысокого роста «хоббитами» – то есть именем еще одной вымышленной расы европейского происхождения. Язык имеет значение: прекращение использования слова «кавказец» явился бы первым шагом на пути к обнулению нашей привязанности к цветовой кодировке человечества, то есть к отказу от того, что находится в основе существующей на протяжении, по меньшей мере, трехсот лет идентичности и идеологии. В условиях, когда США продолжают борьбу с делением на расы и расизмом, для нации, ее полицейских служб и средств массовой информации настало время перестать быть причастными к употреблению термина, который основывается на дискредитированной теории XVIII века, восходящей корнями к ложным представлениям о расовом превосходстве белых».

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