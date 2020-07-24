Население больше не относится к непониманию власти с пониманием

Правящая элита катастрофически опаздывает в модернизации собственного сознания

Когда-то брошенная по телефону нервно возбужденным топ-чиновником фраза «все гнилое!» стоила ему проблем в карьерном росте. В эпоху первого президента было «безвкусицей» называть вещи своими именами – все полагалось приукрашивать. Второй президент, пусть и с помощью эвфемизмов, но все-таки прямо назвал нынешнее положение дел нетерпимым. А потом приказал все исправить прямо на космической скорости. Госаппарат впал в когнитивный диссонанс и скрипит, пыхтит, трещит, но выдаст ли он адекватный стране и времени продукт – вопрос открытый. Пока «каменный цветок» не выходит.

Футурологи утверждают, что будущее лидерство в руках у тех, кто будет располагать пресной водой и качественными человеческими ресурсами. На примере питьевой воды разберем, как государственный аппарат работал в «дотокаевскую эпоху». По оптимистичному варианту сумма проекта завышалась в разы, но непосредственным исполнителям работ несмотря на все «откаты» ресурсов хватало, и вода до конкретных потребителей доходила. На другом полюсе схема работала брутальнее: сумма проекта ничуть не меньше, но работающий водовод демонтируется, на его место кладется нечто из говна и палок, люди остаются без воды. Про последние случаи можно читать в Сети бесконечно, потому что люди без воды успокоиться не в состоянии.

Факт того, что госпрограмма «Ак булак – 2020» (обеспечение населения питьевой водой в необходимом количестве и гарантированного качества, внедрение системного подхода при строительстве новых объектов водоснабжения и реконструкции действующих, обеспечение эффективной эксплуатации систем водоснабжения населенных пунктов) провалена, дает общее представление о качестве государственного управления в стратегических отраслях. Теперь Касым-Жомарт Токаев требует, чтобы ресурсы перед входом в «черный ящик» (собственно работа бюрократического аппарата) соответствовали результатам на выходе. Если перевести на понятный язык: что программа по питьевой воде, что программа по борьбе с распространением коронавируса должны выполняться с использованием оптимального, а не запредельного количества денег. И именно выполняться, то есть достигать поставленного результата.

Теперь переходим к рассмотрению практических образцов. Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов провел заседание оперативного штаба по борьбе с COVID-19. Там он поручил разработать правила поведения граждан в период пандемии, проводить в регионах ежедневные рейды по нарушениям карантинного режима с широким освещением в СМИ и далее в том же духе. Однако сейчас проблема не в людях, в смысле населении. Коронавирус показал, что слабое звено Казахстана – это органы государственного управления во всей их совокупности. Не рядовые граждане принимают решения о закрытии тех или иных бизнесов, функционировании общественного транспорта, снабжении аптек лекарствами, доступе к горам, начале функционирования учебного года дистанционно… После потери работы и доходов, люди ждут от государства исправления ситуации к лучшему, а не обещания от чиновников строго следить за соблюдением масочного режима и рассказывать с помощью СМИ о нерадивых.

Главный санитарный врач Айжан Есмагамбетова заявляет, что смягчение карантинного режима в Казахстане будет зависеть от занятости коечного фонда. Но ведь с точки зрения общества это ничего не объясняет. Что из себя представляет коечный фонд? Его можно нарастить? Кто это должен делать и есть ли обозримые сроки? Пару месяцев назад по мессенджерам активно расходился демотиватор следующего содержания: «В этом году первый раз не поеду на море из-за коронвавируса. Раньше не ездил из-за денег». С шарадами и ребусами про коечный фонд население не в состоянии планировать хоть что-нибудь, поскольку отсутствуют внятные ориентиры.

Люди начали очень нервно грызться друг с другом в прежде безобидных и даже благожелательных пабликах. Повод для конфликтов может быть самым любым, потому что коронавирус уже создал в обществе атмосферу наведенной психической эпидемии. Ну а когда меняется фон – изменяются происходящие на нем процессы. Претензии, разумеется, в первую очередь к власти. За фатальную неспособность хоть как-то помочь рядовым гражданам. Даже решение о 42500 тенге за июль воспринимается массами всего лишь ведром воды в пламя степного пожара.

Устоявшееся мнение о том, будто в современную эпоху люди очень быстро все забывают, не является аксиомой. По крайней мере, они явно способны многое вспомнить. И особняк в Лондоне за $189 млн, и зарплаты топ-менеджеров «СамрукКазыны» (плюс их нездоровое количество), и стоимость алматинских транспортных развязок, перед которой меркла недвижимость на насыпных островах в ОАЭ. Возможно, новые назначенцы на верхушке правящего олимпа оправдывают себя тем, что к прошлым «распилам» и бездарному расшвыриванию миллиардов «баксов» они никакого отношения не имеют. Однако в чеках к оплате от населения к государству они присутствуют совокупно с предшественниками. Не может общество в болезненном состоянии четко производить сепарацию сложных органических соединений по калорийности (отделять зерна от плевел и мух от котлет).

Социологические исследования 2017 – 2019 годов показывали, что из всех видов неравенств население Казахстана больше всего возмущалось медицинским. Может быть, эта информация способствовала хотя бы тому, что районные поликлиники не успели приватизировать, а может просто коронавирус пришел раньше. Но из-за COVID-19 в сфере общественного недовольтсва активизировались не только проблемы собственно системы здравоохранения. Инфекция показала, что переуплотненная (в квадратных метрах жилья) жизнь неустроенных слоев горожан – это тоже самая реальная угроза здоровью и жизни.

Общество потребления в Казахстане с его медианным доходом 43404 тенге в месяц буксовало и до карантинов, а теперь вообще рассыпалось в пыль. Как органы государственного управления собираются решать проблему закредитованности населения в новых условиях? Из официальных сообщений никакой практической или сколько-нибудь наполненной конкретикой информации по данному поводу нет. Люди хотят увидеть реальные сигналы компетентной государственной помощи и заботы о них, а не напоминания с самых высоких трибун о необходимости соблюдать масочный режим на улице.

Правящей элите нужно срочно разворачивать главный фокус внимания на себя и модернизировать собственное сознание в режиме нон-стоп. Срочно – это синоним поздно, если не действовать быстро.

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