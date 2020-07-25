Сменился председатель правления «Казпочты»

Нур-Султан. 25 июля. КазТАГ – Председателем правления АО «Казпочта» назначен Канат Алпысбаев, сообщают государственные СМИ.

«Решением правления АО «ФНБ «Самрук-Қазына» Алпысбаев Канат Калиевич назначен председателем правления АО «Казпочта», — говорится в сообщении в субботу.

Алпысбаев до этого с декабря 2018 года по июль 2020 года был управляющим директором по транспорту и логистике АО «ФНБ «Самрук-Қазына», до этого с сентября 2016 года по ноябрь 2018 года был президентом – председателем правления АО «НК «Қазақстан темір жолы», а еще раньше – с апреля 2016 года по сентябрь 2016 года занимал пост вице-президента по координации операционной деятельности КТЖ.

Ранее «Казпочту» с февраля 2017 года возглавлял Сакен Сарсенов.