Полицейские и санитарные посты установят на въездах в Алматы на Курбан айт

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Алматы. 27 июля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Полицейские и санитарные посты установят на въездах в Алматы на праздник Курбан айт, сообщил главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин.

«Департаменту полиции Алматы, территориальной инспекции ветеринарного контроля и надзора министерства сельского хозяйства Республики Казахстан с 27 июля по 2 августа 2020 года поручено организовать на въездах в город Алматы посты по недопущению и пресечения завоза (скота – КазТАГ) на территорию города», — сказал Бекшин на брифинге в понедельник.

Исключение, по его словам, будет сделано для завоза скота, предназначенного для жертвоприношения в онлайн-режиме.

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