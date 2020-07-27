Ибрагимова: «Дно» рынка элитной недвижимости продлится с октября до января-февраля

Алматы. 27 июля. КазТАГ – Валентина Владимирская. «Дно» рынка элитной недвижимости продлится с октября 2019 года до января-февраля 2020 года, заявила председатель правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана» Ляззат Ибрагимова.

«Думаю, что «дно» начнется в октябре и до января-февраля можно покупать недвижимость», — сказала Ибрагимова в интервью МИА КазТАГ в понедельник.

По ее словам, она ожидает падения цены на жилье, особенно элитное, в конце года.

«В конце года все владельцы МСБ, компаний, которые участвуют в тендерах, закрывают акты, оборотные активы, жилье часто рассматривают как самый простой, доступный способ инвестирования. Есть у человека лишние Т30 млн – он покупает квартиру, еще одну и считают, что в случае необходимости, ее можно быстро продать», — сказала глава банка.

К концу года, как считает Ибрагимова, будет много интересных сделок на рынке, спонтанных, когда будет выставляться жилье, которое когда-то в долларовом выражении приобреталось этим же владельцем намного дороже, он дорого вкладывался в ремонт, но в конце года на рынке именно элитного жилья будет очень много сделок по пониженной стоимости.