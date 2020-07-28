Алматы. 28 июля. КазТАГ — Пандемия COVID-19 может серьезно подорвать прогресс в борьбе с гепатитом B, опасаются во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«От гепатита В существует весьма эффективная вакцина и ее применение принесло хорошие результаты. На сегодняшний день доля детей в возрасте до пяти лет, хронически инфицированных вирусом гепатита B, составляет менее 1%. До повсеместного внедрения вакцины – в период 1980-х-начала 2000-х – заражалось примерно 5% малышей. (…) В ВОЗ опасаются, что вызванные пандемией (коронавируса – КазТАГ) сбои в реализации программы вакцинации против гепатита B могут серьезно подорвать прогресс в борьбе с этим инфекционным заболеванием», — говорится в сообщении на официальном информационном ресурсе Организации Объединенных Наций «Новости ООН».

По данным ВОЗ, во всем мире хронической формой гепатита В страдают примерно 250 млн человек.

«Особенно подвержены заболеванию младенцы: хроническими носителями заболевания становятся около 90% детей, инфицированных в первый год жизни. Гепатит В поражает печень и ежегодно является причиной смерти почти 900 тыс. человек. Но, как утверждают медики, если ребенок получает вакцину сразу после рождения, желательно в течение первых 24 часов, а потом еще две дозы в течение первого года жизни, он практически защищен от гепатита В на всю жизнь», — следует из сообщения.

Отмечается, что благодаря эффективной вакцине международному сообществу в целом удалось выполнить одну из задач, закрепленных в целях в области устойчивого развития, – к 2020 году уменьшить распространенность гепатита В среди детей в возрасте до пяти лет до уровня ниже 1%. Это означает, что у будущих поколений резко снизится число случаев рака печени.

«Ни один ребенок не должен умереть от гепатита B из-за того, что он не был вакцинирован», — заявил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

Он добавил, что наиболее важная стратегия борьбы с этим заболеванием и спасения жизней заключается в предотвращении передачи вируса гепатита B от матери к ребенку.

«Даже в разгар пандемии COVID-19 мы должны обеспечить доступ матерей и их новорожденных детей к жизненно важным услугам, включая вакцинацию против гепатита B», — сказал глава ВОЗ.

28 июля отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом. В этом году он проходит под лозунгом, призывающим к полной ликвидации этого заболевания среди детей и будущих мам.

Вирусный гепатит – группа инфекционных болезней, известных как гепатит А, В, С, D и Е, ежегодно поражает миллионы людей во всем мире. Наибольшую проблему в сфере здравоохранения представляют вирусные гепатиты B и C. Они протекают бессимптомно в течение длительного времени, иногда на протяжении нескольких лет или даже десятилетий. Как минимум 60% случаев рака печени связаны с поздним диагностированием вирусов гепатита В и С. Вместе взятые вирусы гепатита B и C ежегодно уносят 1,3 млн жизней.