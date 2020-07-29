NPL по кредитам в малом бизнесе составил 30% в РК

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Алматы. 29 июля. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане NPL (сумма просроченных кредитов свыше 90 дней) по кредитам в малом бизнесе составил 30%, заявило Первое кредитное бюро (ПКБ).

«В начале года показатель NPL составил 30% в малом бизнесе и 22% в сегменте ИП», — говорится в сообщении, распространенном в среду.

Согласно информации, нестабильная ситуация с сегментами малого бизнеса и ИП негативно отразится на качестве портфеля. К тому же, для оценки бизнеса информации немного, в этом — особенность казахстанского информационного рынка.

С учетом того, что в среднем ИП берут кредиты на сумму Т2,5-Т2,9 млн, взять кредит как физлицу, по данным ПКБ, представителям малого бизнеса проще. Этот тренд, высокая конкуренция рынка розничных кредитов, эпидемиологическая ситуация заставляют рынок упрощать продукты и процессы бизнес-кредитования с фокусом в онлайн.

В частности, ПКБ, в поддержку этого направления, предлагает свою линейку скорингов для ИП и МСБ, использование которых самостоятельно, для предварительного/финального решения или вместе с собственными разработками позволит кредиторам и МСБ и ИП существенно снизить риски.

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Также, в период карантина участились случаи мошеннических схем. ПКБ призывает предпринимателей и граждан проверять свои кредитные истории регулярно, чтобы предотвратить случаи оформления кредитов третьими лицами.

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