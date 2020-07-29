Нур-Султан. 29 июля. КазТАГ – Представлен проект правил сбора и обработки персональных данных в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Для сбора персональных данных собственник и (или) оператор запрашивают у субъекта согласие на сбор, обработку отнесенных к нему персональных данных с указанием наименований персональных данных, целей сбора персональных данных, прав субъекта, сроков хранения, а также с указанием гарантии собственника и (или) оператора по обеспечению мер по защите персональных данных субъекта», — говорится в проекте правил, представленном в среду министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.

Отмечается, что субъект вправе дать согласие на сбор персональных данных через кабинет пользователя на веб-портале «электронного правительства», сервис обеспечения безопасности персональных данных, а также посредством зарегистрированного на веб-портале «электронного правительства» абонентского номера сотовой связи субъекта путем передачи одноразового пароля или путем отправления короткого текстового сообщения в качестве ответа на уведомление веб-портала «электронного правительства». При этом, наименование запрашиваемых у субъекта персональных данных, цели их сбора и обработки должны соответствовать наименованию указанным в перечне персональных данных.

«Субъект обязан представлять свои персональные данные в случаях, установленных законами Республики Казахстан», — указано в проекте правил.

Персональные данные, согласно документу, «накапливаются и хранятся на носителях, обеспечивающих защиту этих данных от неправомерного или случайного доступа к ним, их уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения».

Как указано в проекте, субъект имеет право требовать от собственника и (или) оператора изменения и дополнения своих персональных данных при наличии оснований, подтвержденных соответствующими документами, а собственник и (или) оператор обязаны в течение одного рабочего дня изменить и (или) дополнить персональные данные на основании соответствующих документов, подтверждающих их достоверность.

«Субъект имеет право знать о наличии у собственника и (или) оператора, а также третьего лица своих персональных данных, а также получать информацию, содержащую: подтверждение факта, цели, источников, способов сбора и обработки персональных данных; перечень персональных данных; сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения. Собственник и (или) оператор обязаны сообщать информацию, относящуюся к субъекту, в течение трех рабочих дней со дня получения обращения субъекта или его законного представителя, если иные сроки не предусмотрены законами Республики Казахстан, в случае отказа предоставить информацию субъекту или его законному представителю в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня получения обращения, представлять мотивированный ответ, если иные сроки не предусмотрены законами Республики Казахстан», — сказано в документе.

При этом, использование персональных данных должно осуществляться собственником, оператором и третьим лицом для ранее заявленных целей их сбора.

«Персональные данные подлежат уничтожению собственником и (или) оператором, а также третьим лицом: 1) по истечении срока хранения в соответствии с пунктом 2 статьи 12 закона («О персональных данных и их защите» – КазТАГ); 2) при прекращении правоотношений между субъектом, собственником и (или) оператором, а также третьим лицом; 3) при вступлении в законную силу решения суда; 4) в иных случаях, установленных законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан. Уничтожение персональных данных осуществляется путем удаления информации либо уничтожения материальных носителей персональных данных», — говорится в документе.