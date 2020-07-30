Токаев назначил Ерлана Карина своим помощником

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Нур-Султан. 30 июля. КазТАГ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев назначил Ерлана Карина своим помощником, сообщает пресс-служба Акорды.

«Назначить Карина Ерлана Тынымбайулы помощником президента Республики Казахстан, освободив от должности советника президента Республики Казахстан», — говорится в указе главы государства, опубликованном в четверг.

Карин с ноября 2008 года по август 2013 года был секретарем партии «Нур Отан», с октября 2014 года по февраль 2017 года занимал пост директора Казахстанского института стратегических исследований, с февраля 2017 года возглавлял АО «РТРК «Қазақстан». До нового назначения с июля 2019 года он был советником президента РК.

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