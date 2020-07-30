«Охотника за полицейскими» Руслана Жанпеисова осудили на год лишения свободы в Шымкенте

Шымкент. 30 июля. КазТАГ – Блогера Руслана Жанпеисова, известного как «охотник за полицейскими», осудили на год лишения свободы в Шымкенте, сообщает пресс-служба шымкентского городского суда.

«Приговором Аль-Фарабийского районного суда города Шымкента от 30 июля 2020 года Раимбеков Б., которого большинство помнят, как Руслана Жанпеисова, признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 107 и частью 2 статьи 378 УК, то есть в умышленном причинении потерпевшему М. телесных повреждений средней тяжести, а также в оскорблении представителя власти и распространении видеозаписи в сети телекоммуникации. По совокупности уголовных правонарушений он осужден к одному году лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности в колонии-поселении», — говорится в сообщении в четверг.

По материалам дела, Раимбеков с использованием аэрозольного устройства в виде пистолета, заряженного аэрозольным перцовым содержимым, произвел выстрел в область глаз потерпевшего М., причинив последнему химический ожог обоих глаз, что повлекло за собой снижение остроты зрения.

«Кроме того, он в общественном месте публично оскорбил сотрудника полиции К., находящегося при исполнении своих должностных обязанностей, и выложил видеозапись на общедоступный интернет-канал», — сказано в сообщении.

Как отмечается, при назначении наказания суд учел, что блогер вину в умышленном причинении телесных повреждений средней тяжести не признал, а также личностную хакратеристику, как человека, «ранее неоднократно имевшего проблемы с законом».

«Несмотря на это он должных выводов для себя не сделал», — заявили в суде.

Вместе с тем, суд учел мнение потерпевших о назначении Раимбекову Б. наказания в виде лишения свободы.

«Суд не принял во внимание доводы Раимбекова Б. и его адвоката о том, что он произвел выстрел в лицо потерпевшему М. в пределах крайней необходимости, и что в отношении него со стороны потерпевшего М. совершались противоправные действия. Эти и другие утверждения были предметом исследования в суде и опровергнуты показаниями потерпевшего, свидетеля, видеозаписью, представленным Раимбековым Б., заключениями судебных экспертиз. Вина Раимбекова Б. в совершении указанных уголовных правонарушений полностью доказана материалами дела. С учетом всех указанных обстоятельств, суд посчитал возможным назначить ему наказание в виде лишения свободы. Кроме того, суд удовлетворил исковые требования потерпевших-истцов М. и К., и взыскал с Раимбекова Б. причиненный моральный вред в пользу М. сумме Т400 тыс. и К. Т150 тыс.», — заключили в суде.

Жанпеисов известен своей непримиримой позицией по отношению к коррупции со стороны представителей правоохранительных органов и полицейскому произволу. Народный активист получил за свою деятельность прозвище «охотник за полицейскими». Ранее он уже подвергался уголовному преследованию, а в сентябре 2017 года был приговорен к двум с половиной годам ограничения свободы за «вымогательство» денег с полицейских. Правозащитник в суде отмечал, что признание им своей вины является вынужденной мерой, указывая на то, что «нет необходимости что-либо доказывать в суде».