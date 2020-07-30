«Токаев поручил продлить карантин». «Самореформироваться, чтобы выжить». «Казахстан становится все более мусульманской страной». «Я считаю, что Казахстан намеренно превращают в страну дебилов, живодеров, воров и прочих «социальных отщепенцев»

Сетевой Казахстан 30 июля 2020г.

INFORMBURO . KZ . «Токаев поручил продлить карантин в Казахстане ещё на две недели. С 3 августа послаблений не будет» — Президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ провёл совещание по проблемным вопросам эпидемиологической ситуации в стране… Для дальнейшего закрепления положительного эффекта от введенных ограничительных мер в июле месяце и с учетом возможного осложнения эпидемиологической ситуации в Казахстане и сопредельных государствах Касым-Жомарт Токаев поручил Государственной комиссии продлить карантинные меры на две недели с последующим поэтапным смягчением.

KAZVEDOMOSTI . KZ . Нурболат МУСАБАЕВ – «Самореформироваться, чтобы выжить» — Вместе с коронавирусным кризисом тема транзита власти усложнилась необходимостью реформирования системы. Новая реальность, о которой в последние годы говорилось с высоких трибун, наступила. Причем резко и неожиданно. По иронии к ней оказался не готов никто. Так или иначе, общество стало избавляться от инфантильности и патернализма – качеств, которые ставились ему в упрек и которыми объяснялась ловушка, мешавшая стране выйти на новый этап развития. И если раньше думы о том, кто виноват и как жить дальше, были уделом оппозиции, то сейчас, вместе с коронавирусным кризисом, эти вопросы, как говорится, овладели широкими массами. Вместе с этим запрос на перемены, о котором наблюдатели заговорили с весны прошлого года, продолжил укореняться в общественном сознании. Этот тренд подтверждается изменившейся повесткой власти.

IA — CENTR . RU . Газиз АБИШЕВ – «Демократия в цифре: какой будет главная «фишка» Мусина?» — В казахстанской цифровизации смена караула: вместо многолетнего куратора отрасли Аскара ЖУМАГАЛИЕВА профильное министерство возглавил молодой Багдат МУСИН. Одной из фишек его работы может стать «цифровая демократия». Однако, цифровая демократия – это на самом деле фундаментальный вопрос, который может стать «фишкой» министерского срока Багдата Мусина. Если Жумагалиев построил цифровую систему оказания обществу государственных услуг, то Мусин может построить цифровую систему общественного контроля за принятием государственных решений и их исполнением.

CAMONITOR . KZ . «Казахстан становится все более мусульманской страной. Чем это чревато?» — Тема растущей религиозности казахстанцев сегодня, в период эпидемии коронавируса, отошла на задний план, но это отнюдь не означает, что она потеряла свою актуальность. Мало того, участились случаи, когда люди в поисках спасения от болезни обращаются не к врачам, а к высшим силам. И дело тут не столько в слабости отечественной медицины, сколько в неуклонно падающем уровне образования и культуры населения, что ставит под вопрос незыблемость курса на создание светского государства. Своим видением этой проблемы два месяца назад на страницах нашего издания поделился независимый исследователь Галым ЖУСИПБЕК. Учитывая большой читательский интерес к выводам эксперта, мы решили вернуться к этой дискуссии, предложив высказать свою точку зрения на то, какой будет религиозная ситуация в Казахстане в ближайшие десятилетия, историка Нуртая МУСТАФАЕВА.

KP . KZ . «Зияющие пустоты» — Известный режиссер и литератор, председатель Союза кинематографистов Казахстана Ермек ТУРСУНОВ — Я считаю, что в результате провальной государственной политики в сфере культуры мы с вами получили все эти Жанаозены, Кордаи, Арыси, Караганду, Маловодное, Шорнак, Сатпаев и т.д. Я считаю, что тотальное поражение в борьбе с пандемией и вообще вся наша ежедневная новостная лента, которую иной раз читаешь, как сводку с фронтовой полосы — все это следствие неумелых действий людей, отвечающих в этой стране за культуру и образование. Я считаю, что Казахстан намеренно превращают в страну дебилов, живодеров, воров и прочих «социальных отщепенцев»… Одно я определил для себя точно: это — уже не та страна, в которой я родился и вырос. И которую я безмерно люблю. И которая дала мне все.

NOMAD . SU . Центральный Комитет Коммунистической Народной партии Казахстана – «Открытое письмо Министерству образования и науки Республики Казахстан» — Проблема школьного исторического образования в Казахстане в условиях создания национальной модели системы образования вызывает непрестанное внимание общественности. В Казахстане вплоть до настоящего времени властные структуры не могут определиться по отношению к советскому прошлому, неоднозначное отношение к его наследству приводит к постоянным изменениям в школьных учебниках… Коммунистическая Народная партия Казахстана в очередной раз обращает внимание МОН РК на значительные упущения в патриотическом воспитании подрастающего поколения и призывает рассмотреть возможность расширения курса истории касательно участия нашей страны в Великой Отечественной войне и роли советской армии и КПСС в победе над фашизмом.

EXCLUSIVE . KZ . Айнаш МУСТОЯПОВА – «Казахстан — все еще колония России» — Бывшая советская номенклатура повторила то, что уже однажды проделала советская пропаганда, анонсировав право наций на самоопределение и, тем самым, якобы осуществив деколонизацию колонизированных царизмом народов. Теперь выходцы из советской номенклатуры решили, что восстановление Независимости автоматически снимает все острые вопросы и проблемы предыдущего периода и позволяет начать историю с чистого листа. Таким образом, два этапа колонизации, через которые с большими потерями прошел Казахстан, были оставлены без должного осмысления, оценки и попыток преодоления их трагических последствий. Это не замедлило сказаться на положении современного Казахстана, где подлинная независимость вытеснена симбиозом т.н. внутренней колонизации и неоколонизации. Т.е. колонизацией народа уже местной «элитой» (на деле выходцами из комсомольско-партийной номенклатуры), с одной стороны, и неоколонизации со стороны ряда держав, которая находит выражение в разной степени экономической, политической, идеологической, информационной зависимости.

RATEL . KZ . Марат АСИПОВ – «Что бы такого сделать, чтобы ничего не делать» — Все хотят сорить деньгами как в Эмиратах, а не пахать, как в Америке. Однажды нефть кончится. Все равно придется работать. Но культа труда почему-то так и не сложилось. И когда высохнет последняя скважина, а из земли извлекут последнюю тонну меди, выяснится, что работать никто не умеет, и, самое главное — не хочет. Наши дети не стремятся что-то изобрести, придумать, сделать. Главная мечта – это занять свое место у шлагбаума и пропускать/разрешать за деньги. Но если внутри страны соорудить 18 миллионов шлагбаумов, чтобы у каждого была личная синекура, у кого хватит сил их преодолеть? За прошедшие десятилетия мы не просто проели Нацфонд, мы растеряли человеческий капитал.

OTYRAR . KZ . «История Шымкентского фосфорного завода: От расцвета – до распада» — Этот промышленный колосс претендовал – ни много ни мало – на мировое лидерство среди себе подобных! В середине прошлого века этот завод разросся до неимоверных размеров, раскинув вокруг себя щупальца ведомственной инфраструктуры – детские сады, собственную больницу и такой же грандиозный Дворец культуры. Речь, конечно, пойдет о приснопамятном Фосфорном заводе, участь которого в чем-то сродни своему свинцовому собрату. Он также умер бесславной смертью, распался, разворовался, оставив по себе, в общем-то, экологически недобрую память. Но, тем не менее – не помянуть о нем нельзя…

LITER . KZ . «Дело экс-главнокомандующего ВМС РК Жанзакова: Сумму ущерба в 42 млн пересчитают» — Суд никак не может определить, какой ущерб государству в итоге был нанесен бывшим главнокомандующим военно-морскими силами Казахстана Жандарбеком ЖАНЗАКОВЫМ за аренду пирса для военных кораблей в 2015 и 2016 годах. Сначала речь шла о 42 миллионах тенге за два года. Но 15 июля 2020 года апелляционная коллегия Военного суда назначила третью по счету, повторную судебно-экономическую экспертизу. По закону, на нее потребуется 30 дней.

MK — KZ . KZ . ««Водители» самокатов попали в категорию злостных и безнаказанных нарушителей ПДД» — Как-то при запуске муниципального проекта проката велосипедов экс-аким Алматы Бауыржан БАЙБЕК показательно катался на велосипеде, предлагая и остальным горожанам последовать его примеру… Достойной заменой этому виду транспорта стали электросамокаты — они появились в Казахстане в 2015-2016 годах. Тогда новый вид транспорта считался сравнительно «спокойным» средством передвижения, поскольку максимальная его скорость составляла 20-25 километров час, однако сегодня электросамокаты «эволюционировали», и райдеры «летают» на них со скоростью 60-80 километров в час, и не только по проспекту Аль-Фараби, но и в парках, и на пешеходных аллеях.

FORBES . KZ . «Почти 60% казахстанских компаний готовятся к сокращениям и оптимизации штата» — В июле 2020 компания ANCOR Central Asia провела исследование мнений представителей разных отраслей об эффекте кризиса, связанного с пандемией. Удаленная форма занятости получит новую жизнь после отмены карантина. Значительная часть компаний оставит большую часть сотрудников дома, осознав, что они могут эффективно работать и удаленно. 22% работодателей переведут на удаленный режим работы от 50 до 100% работников. 31% планируют оставить на «удаленке» от 20 до 49%. И только 28% респондентов собираются вернуть 100% офисных сотрудников.

KZAIF . KZ . «Выбор в пользу жизни» — Борьба за спасение людей, зависимых от наркотоков, – дело многотрудное, долгое и не всегда успешное. Но всегда – благородное. Николай НЕГАЙ, кандидат медицинских наук, генеральный директор Республиканского научно-практического центра психического здоровья Минздрава РК, один из тех, для кого такая борьба стала и профессией, и судьбой — По официальной статистике, около двадцати тысяч наркозависимых состоят на динамическом учете добровольно или принудительно. Но если исходить из реальности, то, по данным эпидемиологического надзора, порядка ста двадцати тысяч наших сограждан употребляют опиатные наркотики. Что мешает этим людям обратиться в наркологическую службу? Теперь представьте: человек решил встать на учет. Он сразу же попадает в разнообразные базы данных. Его даже в «дворники не возьмут», потому что работодатель потребует справку из наркодиспансера.

Виктор ВЕРК – «Обнуленцы» — Все вышло так, как я и предполагал: меня не посчитали. Переболев дома так называемой «внебольничной» пневмонией с явными признаками ковида, я не попал в число официально «коронованных». Ибо шеф Минздрава Алексей ЦОЙ заявил в телеэфире: десятки тысяч таких, как я, в новой «объединенной» статистике с 1 августа учитываться не будут, как и несколько сотен умерших от пневмонии до дня «большого счета». Молодой министр бормотал что-то маловразумительное про «общий код», под которым сначала считали случаи ковидной и нековидной пневмонии, и теперь, дескать, невозможно отделить «зерна от плевел». Хотя на сегодня и далеким от медицины обывателям, и не ангажированным с властью медикам ясно: внебольничная пневмония – те же коронавирусные «яйца», только в профиль.

AZATTYQ . ORG . «Выжить на 42 500. Не эксперимент, а будни тысяч казахстанских семей» — Казахстанцы, получившие выплаты от государства во время карантина — 42 500 тенге, это минимальная заработная плата в стране, — рассказывают о своем опыте выживания на эти деньги в условиях растущих цен на товары первой необходимости.

SPUTNIKNEWS . KZ . «Казнить, лечить или заставить работать? Как лучше наказывать педофилов» — Опрошенные Sputnik Казахстан эксперты в области психологии и права разошлись во мнениях о том, что нужно делать с педофилами и как защитить от них общество. Не все они разделяют мнение большинства о том, что педофилов нужно непременно казнить.

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