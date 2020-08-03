Байманов Шахмардан назначен председателем комитета по делам молодежи и семьи МИОР РК

Нур-Султан. 3 августа. КазТАГ – Байманов Шахмардан назначен председателем комитета по делам молодежи и семьи министерства информации и общественного развития РК, сообщается на сайте правительства.

«Приказом министра информации и общественного развития Байманов Шахмардан Аскарович назначен председателем комитета по делам молодежи и семьи министерства информации и общественного развития РК», — говорится в сообщении в четверг.

Шахмардан Байманов родился в 1984 году в городе Кызылорде. В 2005 г. окончил Кызылординский государственный университет им. Коркыт Ата, в 2012 году — Академию государственного управления при Президенте РК.

Трудовую деятельность начал в 2005 году помощником ректора по делам молодежи Кызылординского государственного университета им. Коркыт Ата.

В 2007-2008 гг. — исполнительный директор Ассоциации «Центр развития молодежных инициатив» Кызылординской области.

В 2008-2012 гг. — заместитель исполнительного директора, исполнительный директор Объединение юридических лиц «Конгресс молодежи Казахстана».

В 2012-2015 гг. — и.о. начальника, начальник, руководитель управления по вопросам молодежной политики Акмолинской области.

В 2015-2017 гг. — председатель молодежного крыла «Жас Отан» при партии «Нұр Отан».

В 2017-2019 гг. — исполняющий обязанности заместителя акима, заместитель акима города Кызылорды.

С 2019 года по настоящее время работал заместителем председателя Комитета по делам молодежи и семьи министерства информации и общественного развития РК.