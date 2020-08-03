Скачок курса доллара до Т420 в Нацбанке объяснили выходным в связи с Курбан айтом

Алматы. 3 июля. КазТАГ – Скачок курса доллара до Т420 в Национальном банке Казахстана объяснили выходным в связи с Курбан айтом, передает корреспондент агентства.

«На курс национальной валюты влияют как внешние, так и внутренние факторы. Из внешних – это, в первую очередь, цены на нефть. В первом полугодии минеральные продукты заняли более 70% от всего экспорта, а цены на них упали из-за ситуации на мировых рынках. В результате мы получили снижение предложения валюты на внутреннем рынке и негативное влияние на курсе тенге. Теперь разберем сегодняшнюю ситуацию на бирже и ситуацию с курсом тенге. Объемы на бирже выросли из-за того, что биржа не работала в пятницу в связи с празднованием в стране Курбан Айт. Тогда как глобальные финансовые рынки продолжали функционировать», — цитирует в понедельник пресс-служба Нацбанка слова директор департамента монетарных операций Нуржана Турсунханова.

Поэтому в понедельник, пояснил он, банки на бирже приобрели больше, чем обычно.

«Возник так называемый отложенный спрос. Однако, $160 млн – это не рекордный объем. Если смотреть на статистику с начала года, то в среднем ежедневно на бирже торгуется около $110 млн. Эта цифра может варьироваться от $80 млн до $170 млн. Поэтому в текущем объеме мы не видим ничего неожиданного», — считает глава департамента Нацбанка.

Вместе с тем, он отметил, что «ослабление валют – это общий тренд на рынках развивающихся стран».

«Например, валюты Турции, Южной Африки и России ослабли сильнее, чем наша нацвалюта, на 1,8%, 2,5% и 3,4% соответственно. Кроме цен на нефть, на тенге положительно или отрицательно влияют внутренние факторы, а также динамика рубля. В рамках общего финансового рынка российский рубль – один из факторов изменения курса тенге, но не основной», — сказал спикер.

Комментируя рассуждения экспертов о степени влияния курса рубля на курс тенге, и отвечая на вопрос, должен ли тенге двигаться пропорционально за валютой соседней страны, он напомнил, что Россия – один из основных торговых партнеров Казахстана.

«Более трети импортной продукции поставляется в Казахстан именно из России. На сам рубль сейчас влияет множество «специфичных» факторов. Это санкционная риторика западных стран, конвертация дивидендов, стимулирующая монетарная политика их центробанка, а также отток нерезидентов из облигаций федерального займа. Названные факторы не оказывают прямого влияния на курс тенге, поэтому изменения курса рубля не транслируются на тенге пропорционально», — сказал глава департамента монетарных операций Нацбанка.

По его словам, волатильность рубля к доллару в последнее время также отражается на курсе рубля к тенге.

«Если в мае-июле курс рубль-тенге торговался на уровне Т5,8, то текущее ослабление рубля к мировым валютам сместило пару в сторону Т5,67-Т5,7. В то же время, сегодня, во время торговой сессии, мы наблюдаем определенное укрепление рубля к доллару США, что также найдет свое отражение на паритете пары тенге-рубль и свое частичное влияние на курсе тенге к доллару США на казахстанской торговой сессии завтра», — прогнозирует представитель Нацбанка.

Говоря о внутренних факторах, влияющих на нацвалюту, он отметил, что «тенге сейчас действительно больше реагирует на внешние и локальные факторы».

«К внешним факторам можно отнести цены на нефть и риск-аппетит глобальных инвесторов. На рынке нефти наблюдается невысокая волатильность. Сейчас, например, нефть торгуется чуть выше $43/барр. Но в конце июля стоимость барреля достигала $45, то есть тренд последние полторы недели «внизсмотрящий». Со стороны внутренних факторов надо отметить период выплаты дивидендов и окончание периода уплаты налогов, что повлияло на снижение предложения на валютном рынке. Также на тенге продолжает влиять инвестиционный импорт», — заключил Турсунханов.

Напомним, средневзвешенный курс тенге к доллару США на торгах Казахстанской фондовой биржи (KASE) 3 июля составил Т420,07/$1. Относительно торгов в четверг доллар повысился на Т2,07.