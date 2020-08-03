Казахстан выиграл арбитражный процесс против канадской компании и не будет платить $917 млн

Алматы. 3 августа. КазТАГ – Казахстан выиграл арбитражный процесс против канадской компании Gold Pool JV Ltd и не будет платить $917 млн, сообщает пресс-служба министерства юстиции РК.

«30 июля 2020 года международный Арбитражный Трибунал вынес единогласное решение о неподсудности и прекращении арбитражного дела, инициированного в 2016 году канадской компанией Gold Pool JV Ltd против Республики Казахстан относительно договора о доверительном управлении предприятия АО «Казахалтын». Сумма исковых требований составила $917 млн», — говорится в сообщении в понедельник.

Как уточняется, в марте 1996 года компания получила в управление АО «Казахалтын» с целью погасить долги предприятия, восстановить и модернизировать производство, создать благоприятную финансовую обстановку и эффективную рыночную стратегию. Gold Pool не справилась со своими обязательствами по контракту. Неуклонно росла задолженность перед сотрудниками градообразующих объектов предприятия по не выплачиваемой продолжительное время заработной плате. Не была отлажена работа золотодобывающих рудников (Аксу, Жолымбет и Бестобе), которые в основном бездействовали. Шахты на других золоторудных месторождений предприятия были заброшены и затоплены. На предприятии не проводились обновления производственных мощностей и необходимые геологоразведочные работы, не были налажена переработка руды и производство золота. Росли долги предприятия перед рабочими и подрядными организациями. Управляющая компания показала свою финансовую несостоятельность и практически обанкротилась. В результате провальной работы рабочие поселки не был подготовлены к отопительному сезону и страдало их население.

«После многократных замечаний, предупреждений и предоставления времени для исправления недостатков, в августе 1997 года, контракт с управляющей компанией был расторгнут в виду указанных систематических нарушений.

Хотя компания Gold Pool вскоре подала иск против правительственных органов в международный коммерческий арбитраж по договору об управлении, затем она не предприняла никаких процессуальных шагов. Тем самым она прекратила настаивать на своих требованиях в рамках юридической процедуры. В соответствии с применимым к договору казахстанским законодательством, срок давности по иску истек в 2000 году.

Несмотря на это, спустя 17 лет после указанных выше событий, в феврале 2014 года истец, взяв за основу советско-канадское Соглашение о поощрении и взаимной защите капиталовложений от 1989 года якобы применимое к Республике Казахстан, направил уведомление о споре. В марте 2016 года истец инициировал арбитражное разбирательство», — отмечается в сообщении.

Также сообщается, что практически каждый арбитражный процесс включает рассмотрение вопросов о юрисдикции, существе спора и оценке суммы иска. Каждое из этих направлений требует тщательной подготовки и сбора материалов. Так с 2014 года министерством юстиции и привлеченным консультантом правительства Республики Казахстан велась работа по сбору доказательственной базы в предстоящем разбирательстве.

«Ввиду того, что истцом было заявлено о применимости к Республике советско-канадского Соглашения 1989 года, по которому Республика не считает себя связанной обязательствами, то при формировании арбитражных возражений Республики был проведен обширный фронт работы. Проанализированы межгосударственные соглашения, найдены и скрупулёзно изучены архивные документы различной давности, начиная с момента обретения страной независимости, а также дипломатические ноты, заявления на межправительственном уровне, корреспонденция и записи государственных органов и должностных лиц. Это помогло восстановить картину развития взаимоотношений с Канадой на протяжении десятилетий, что способствовало укреплению позиции государства об отсутствии какого-либо правопреемства Республики по советско-канадскому Соглашению», — пишет пресс-служба.

Также была проанализирована законодательная база 1990-х годов, которая претерпела существенные изменения на момент подачи арбитражного иска. Помимо прочего велась работа по поиску и привлечению свидетелей. Их показания укрепили видение об отсутствии правопреемства страны по Соглашению 1989, отсутствии нарушения положений договора об управлении со стороны Правительства и сыграли важную роль в арбитражном разбирательстве.

Ввиду давности событий и передачи материалов в архивы страны, была организована уникальная в своем роде работа по поиску и анализу документов. Сотрудниками министерства юстиции и консультанта изучены фонды архивов Акмолинской области (городов Кокшетау и Степногорск), Национального Архива Республики Казахстан, Архива Президента Республики Казахстан, архивов городов Алматы и Нур-Султан, а также были изучены материалы ведомственных архивов государственных органов. В итоге были рассмотрены десятки тысяч документов.

В то же время истец, возбудивший данное арбитражное разбирательство спустя 17 лет после событий, и потребовавший компенсацию почти в миллиард долларов с учетом возросшей за это время цены на золото, упорно искажал события многолетней давности и агрессивно предъявлял надуманные претензии, идущие в разрез с фактами и документами, которые изначально пытался скрывать.

Следует также отметить, что органами Канады в арбитраж были представлены документы, содержание которых было заретушировано настолько, что их невозможно было читать. Все это осложнило работу по защите позиций Республики, но министерству и консультанту удалось получить необходимые доказательства и добиться правды.

Слушания по делу прошли в июне 2019 года в Париже (Франция).

В результате арбитражный Трибунал пришел к выводу, что Республика Казахстан не была связана советско-канадским Соглашением о поощрении и взаимной защите капиталовложений от 1989 года. Трибунал отклонил аргумент истца о том, что Казахстан и Канада достигли «молчаливого согласия» («tacit agreement») о правопреемстве Республики по данному Соглашению. Заключение Трибунала опирается, в частности, на новые доказательства и отличается от того, которое ранее сделал другой трибунал в арбитражном деле, инициированным от имени World Wide Minerals Ltd и Пола Кэрролла.

Трибунал обязал истца возместить Республике все расходы, понесенные ею в арбитраже.

«Иск Gold Pool — это очередная попытка так называемых «инвесторов» заработать на арбитраже, основанная на сомнительных фактах. Решение арбитражного трибунала является подтверждением того, что в Казахстане формируется современная правовая система способная противостоять таким агрессивным действиям. У Казахстана есть необходимые ресурсы и команда надежных иностранных консультантов, кроме того, суды и государственные органы накапливают необходимый опыт. Это все обеспечивает эффективную защиту по арбитражным процессам», — прокомментировал данное решение министр юстиции Республики Казахстан Марат Бекетаев.