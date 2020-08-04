«Фридом Финанс» купит банк Kassa Nova примерно за Т62 млрд

Алматы. 4 августа. КазТАГ – Валентина Владимирская. АО «Фридом Финанс» покупает банк Kassa Nova примерно за сумму собственного капитала банка, заявил CEO Freedom Holding Corp. Тимур Турлов.

«По поводу суммы сделки информацию мы раскрыли. У нас есть формула, по которой сумма сделки будет приблизительно равна скорректированному собственному капиталу банка», — сказал Турлов на пресс-конференции по приобретению компанией «Фридом Финанс» банка Kassa Nova во вторник.

Собственный капитал банка по балансу, по данным Национального банка на 1 июля составил Т61,7 млрд (КазТАГ).

«Сейчас выплачен аванс – $4,3 млн. Оставшиеся примерно 90% будут выплачены после закрытия сделки», — сказал Турлов.

По его словам, холдинг «Фридом Финанс» подписал договор с материнским банком АО «Банк Kassa Nova» – АО «ForteBank» о покупке 100% обыкновенных и привилегированных акций банка и рассчитывает, согласно договору, получить разрешение на создание банковского холдинга у Национального банка Казахстана не позднее конца этого года.

«До конца этого года мы должны полностью рассчитаться по сделке и банк сможет сменить своего акционера. До момента закрытия сделки, стратегия банка не изменится», — заверил Турлов.

Ранее стало известно, что АО «Фридом Финанс» заключило договор купли-продажи, согласно которому планирует приобретение 100% простых акций банка, принадлежащих АО «ForteBank».

Банк Kassa Nova, основанный в 2009 году, вошел в состав АО «ForteBank» весной 2019 года. По состоянию на осень 2019 года 87,77% акций АО «ForteBank» владел казахстанский олигарх Булат Утемуратов.