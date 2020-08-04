Совбез взял на особый контроль расследования спекуляций на казахстанском рынке лекарств

Нур-Султан. 4 августа. КазТАГ – Совет безопасности взял на особый контроль расследования спекуляций на казахстанском рынке лекарств, сообщает пресс-служба Акорды.

«По поручению главы государства правоохранительными органами проводятся масштабные мероприятия по пресечению спекуляций лекарственными средствами в период пандемии COVID-2019. (…) Проводимая работа и расследование уголовных дел находится на особом контроле аппарата Совета безопасности», — говорится в сообщении во вторник.

Отмечается, что «на фоне сложившейся эпидемиологической ситуации в стране, пользуясь повышенным спросом на отдельные препараты, недобросовестные участники рынка стали продавать (перепродавать) лекарства по завышенным ценам, несмотря на установленные предельные цены для их розничной реализации».

«Принятыми мерами за период с 5 июля по 3 августа выявлено 522 факта завышения цен на лекарства. Наряду с этим установлено 338 фактов их незаконной реализации и изготовления. Всего выявлено 869 правонарушений в сфере реализации лекарств и медизделий, в том числе 10 преступлений и 745 административных правонарушений. Из указанного числа 742 факта выявлено органами внутренних дел, 111 – службой экономических расследований, 14 – антикоррупционной службой и два – пограничной службой комитета национальной безопасности», — сказано в сообщении.

К примеру, добавили в Акорде, органами внутренних дел установлен факт незаконной реализации 2811 упаковок различных лекарств, 2650 систем для вливания, 400 масок и 15 литров антисептика из подсобного помещения аптеки в Нур-Султане, в то время как в самой аптеке они не продавались.

«Агентством по противодействию коррупции расследуются уголовные дела по факту незаконной реализации 7,4 млн медицинских масок, а также в отношении работников органов здравоохранения Костанайской и Кызылординской областей, совершивших хищения бюджетных средств при закупе аппаратов искусственной вентиляции легких по завышенным ценам. Службой экономических расследований возбуждено уголовное дело в отношении трех жителей Алматы, наладивших незаконное производство фальсифицированных лекарственных средств и изделий медицинского назначения с использованием чужого товарного знака. Изъято 60 тыс. штук контрафактных медикаментов 17 разновидностей», — проинформировали в пресс-службе президента Казахстана.

Кроме того, как отмечается, правоохранительными органами проводятся мероприятия по недопущению укрытия и ценового сговора производителей и поставщиков лекарств, хищения их из лечебных учреждений, продажи гуманитарной помощи.

«При этом подразделения собственной безопасности правоохранительных органов ориентированы на предупреждение коррупционных проявлений среди личного состава при проведении указанных мероприятий и недопущение нарушения прав добросовестных предпринимателей», — заверили в Акорде.