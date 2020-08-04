Битва при ЕНПФ – чей заказ? 04.08.2020 14:30 Лилия ИГЛИКОВА Экономика 261 0 Горячее обсуждение: позволить вкладчикам разовое снятие 10 % своих пенсионных накоплений или наделить вкладчиков правом брать кредиты под залог собственных накоплений Похожие материалы: Вопрос выплаты Т42 500 за счет пенсионных накоплений даже не рассматривался – минтруда «Политическая классика отставок правительства». «Фондовый рынок как зеркало дефектов общественного устройства». «970 млн долларов активов ЕНПФ находятся по управлением зарубежных компаний». «К осени число заразившихся может достигнуть нескольких миллионов» Двухнедельный срок кабмина истек: Мамин доложил Токаеву о снижении прироста COVID-19 Исповедь члена ОС На пенсионный пай рот не разевай