Битва при ЕНПФ – чей заказ?

Экономика 261 0
Горячее обсуждение: позволить вкладчикам разовое снятие 10 % своих пенсионных накоплений или наделить вкладчиков правом брать кредиты под залог собственных накоплений

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