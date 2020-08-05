Перенесенная простуда может помочь выработать иммунитет к COVID-19 – исследование

Алматы. 5 августа. КазТАГ – Перенесенная простуда может помочь выработать иммунитет к COVID-19, сообщает UPI.

«Согласно исследованию, опубликованному журналом Science, обычная простуда может помочь выработать иммунитет против COVID-19 даже у людей, которые не были инфицированы новым коронавирусом. По словам исследователей, этот иммунный ответ, вероятно, объясняется феноменом, называемым «память Т-клеток». По их словам, память Т-клеток может помочь объяснить, почему некоторые люди – те, у кого есть Т-клетки, предназначенные для борьбы с простудой, которая также является разновидностью коронавируса, – не заболевают COVID-19 также, как другие», — говорится в сообщении.

При этом поясняется, что Т-клетки, специфичные для COVID-19, были обнаружены у 50% людей, которые не были заражены этим вирусом. Исследователи связывают это с перенесенной ранее простудой, которой большинство людей болеют регулярно.

«Т-клетки, или белые кровяные тельца, используются иммунной системой для борьбы с инфекциями, и считается, что они сохраняют информацию о патогенных микроорганизмах, которые вторглись в организм в прошлом – например, при простуде – процесс, называемый «память Т-клеток», — пояснила одна из авторов исследования доцент Центра инфекционных заболеваний и вакцин Института иммунологии Ла-Хойи Даниела Вайскопф.

По ее словам, генетическая последовательность коронавирусов человека частично совпадает с последовательностью вируса, вызывающего COVID-19.

Тем не менее, Вайскопф заявила, что хотя Т-клетки, выявленные в этом исследовании, могут послужить основой для создания вакцины против вируса, они не смогут способствовать возникновению коллективного иммунитета.