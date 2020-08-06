«Nur Otan» и праймериз

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Сетевые СМИ о внутренних выборах в партии «Nur Otan»

«Праймериз «Нур Отана»: самовыдвиженцы должны вступить в партию до окончания срока регистрации» — Партия «Нур Отан» опубликовала правила проведения праймериз. Участвовать могут как кандидаты от первичной партийной организации, так и самовыдвиженцы. Внутрипартийный отбор пройдет с 17 августа по 3 октября.

Праймериз пройдет в 5 этапов: выдвижение и регистрация кандидатов; подготовка кандидатов к агитации; агитационная работа; проведение голосования; подготовка списков.

Кандидат должен соответствовать требованиям, предъявляемым к депутату мажилиса парламента – быть гражданином Республики Казахстан, постоянно проживающий на ее территории последние 10 лет и достигший 25 лет; предъявляемым к депутату маслихата – быть гражданином республики, достигшим 20 лет, обладать избирательным правом (не имеют право избирать и быть избранными, участвовать в республиканском референдуме граждане, признанные судом недееспособными, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда); быть членом партии «Нур Отан».

«Допускается, что кандидат при выдвижении может быть не членом партии, но до окончания срока регистрации для участия в праймериз он должен вступить в партию», — говорится в правилах.

«Действующие депутаты мажилиса парламента могут принять участие в праймериз в качестве кандидата в дебатах на конференциях областных, городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент филиалов партии по согласованию с руководством региональных филиалов соответствующих регионов», — говорится в правилах.

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«Спектакль под названием «праймериз»» — Между тем, первая реакция общественности на идею праймериз оказалась негативной. В подтверждение сошлемся на комментарии двух известных в стране политблогеров — Сергея ДУВАНОВА и Дастана КАДЫРЖАНОВА, которые камня на камне не оставили от этой попытки Бауржана БАЙБЕКА (с санкции, конечно, НАЗАРБАЕВА) оживить «Нур Отан».

Вот что написал Сергей Дуванов 6 марта 2020 года на своей странице в «Фейсбуке» (сохранена стилистика и пунктуация автора) — «Ожидания чего-то значимого от нур-отановской партийной тусовки не оправдались. Это и понятно. По большому счету «Нур-отану» нечего сказать казахстанцам. Все что могла эта партия уже сказано и сделано — и это перед нашими глазами. Так что народ давно уже определился с выбором. Интрига проста: кому нравится нынешний Казахстан — голосует за «Нур-отан». Кому не нравится — против.

Строго говоря, какая это партия? На мой взгляд это политический симулякр, отрыжка КПСС. Нет у нее внятной идеологии, нет широкой поддержки в обществе, нет креатива в поступках. Нур-отан — это тень Назарбаева, слепо повторяющая все его заявления и движения. Не будет Назарбаева — не будет «Нур-отана»».

Политолог Дастан Кадыржанов буквально (не побоимся этого слова) размазал предстоящие внутрипартийные праймериз по камню, причем не выбирая слов и не скрывая иронии…

Тем не менее, позволим себе не согласиться с Сергеем Дувановым и Дастаном Кадыржановым. Ведь они оценивают происходящее с совершенно иных позиций, чем «лидер нации» и его первый заместитель по партийной линии. К тому же им, в отличие от Назарбаева и Байбека, нечего терять.

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По нашему мнению, елбасы и Байбек рискнули сделать поистине революционный шаг, поскольку внутрипартийные праймериз могут действительно разбудить «Нур Отан» — точнее, даже не саму партию, а многочисленные элитные кланы, группы и фигуры влияния.

Вряд ли это случится с первого раза, но если этот механизм будет задействован постоянно (например, не только для формирования корпуса кандидатов в депутаты маслихатов и Мажилиса Парламента РК, но и для отбора кандидатов в акимы всех уровней), то может произойти чудо.

Другое дело, что вряд ли формально правящая в стране партия «оживет» именно как общественное объединение, но условная структуризация внутриэлитной конкуренции с ее частичным переносом на партийное поле могут оказаться интересной практикой. Правда с неожиданным, если вспомнить соответствующий перестроечный опыт КПСС, результатом.

Анна ВЕЛИЧКО – «Зачем «Nur Otan» нужны праймериз?» — Внутренние выборы в партии «Nur Otan» способны привлечь в партию людей, неподконтрольных местным органам власти и существенно оживить политическую повестку Казахстана. Чем казахстанские праймериз отличаются от российских или американских, и почему эта процедура может быть интересна рядовым казахстанцам – побеседовали с политологом, директором Центра актуальных исследований «Альтернатива» Андреем ЧЕБОТАРЕВЫМ.

Я бы не сказал, что закрытые праймериз – это отрицательное решение. Хотя риск того, что интерес населения к нему будет ниже, чем к открытым, имеется. Частично нивелирует решение то, что участвовать в праймериз смогут те люди, кто только вступил в партию. Причем не исключено, что вступать в нее они будут не одни, а с группами своих сторонников, готовых проголосовать за них на праймериз. Немаловажно и то, что дебаты в ходе праймериз будут достаточно открытыми, в частности, с приглашением представителей СМИ и блогеров и проведением их онлайн-трансляции в социальных сетях. Это позволит заинтересованным гражданам наблюдать за дебатами и заочно знакомиться с потенциальными кандидатами.

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К тому же праймериз способны стимулировать рост уровня конкуренции и дискуссии по разным вопросам развития общества и государства внутри партии «Nur Otan», что для нее станет хорошим заделом на будущее. Вместе с тем есть риски того, что некоторые несостоявшиеся кандидаты (то есть, люди, вступившие в «Nur Otan» для участия в праймериз и не выигравшие их) могут «громко» выйти из рядов партии, а симпатизирующие лично им избиратели – бойкотировать парламентские или местные выборы либо отдать свои голоса за другие партии. Думаю, что в партийном руководстве такую вероятность учитывают и сделают все, чтобы голосование и подсчет голосов по результатам праймериз были максимально безупречными.

В 2021 году в Казахстане пройдут выборы в Мажилис и маслихаты. Причем в этот раз в депутаты маслихатов всех уровней отбор будет вестись не по мажоритарной, а по пропорциональной системе. Поэтому для участия в местных выборах надо быть членом какой-либо партии и баллотироваться в тот или иной маслихат от нее. Судя по всему, партия «Nur Otan» рассчитывает посредством проведения праймериз привлечь в свои ряды политически лояльных и одновременно заинтересованных проявить себя в общественно-политической сфере граждан. Последних, в свою очередь, может привлечь не просто членство в партии власти, а попытка стать вероятным кандидатом от нее в депутаты Мажилиса или маслихата путем относительно конкурентного отбора.

Я бы предположил, что сейчас «Nur Otan» основную ставку сделает на продвижение в депутаты маслихатов медицинских работников и волонтеров, хорошо проявивших себя в условиях противодействия распространению коронавирусу и оказанию различной помощи нуждающимся гражданам.

«Ерлан Саиров: Лига сторонников партии Nur Otan хочет заняться прозрачностью проведения процесса праймериз» — Политологи и общественные деятели обсудили социально-экономическое положение в стране в рамках zoom-конференции, организованной «Лигой сторонников Nur Otan.

В лигу, созданную в этом году, вошли общественные деятели, политологи, журналисты и блогеры. Участники лиги намерены следить за открытостью проведения праймериз и предлагать свои решения проблемных вопросов. Одним из инициаторов движения стал член Национального совета общественного доверия при президенте, директор Института евразийской интеграции Ерлан САИРОВ. Он считает, что праймериз при правильной организации и соблюдении прозрачности могут стать политическим и социальным лифтом.

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«За власть надо бороться! Мы, лига сторонников партии Nur Otan, хотим заняться прозрачностью проведения процесса праймериз и в этом отношении должны друг другу помочь, а именно: чем больше будет представителей гражданского общества, тем активней будет продвижение новых ценностей внутри партии. Если казахстанцы хотят эволюционных изменений, то должны все участвовать. Проникая во власть, мы можем ожидать чего-то нового», — сказал Ерлан Саиров.

«Партии нужны яркие лидеры, которые будут модернизировать все в кратчайшие сроки. Только таким образом партия сможет победить в выборах и менять ситуацию в стране к лучшему», — подчеркнул Ермухамет ЕРТЫСБАЕВ.

Соблюдать принцип политического плюрализма, в свою очередь, призвал Марат ШИБУТОВ. Он убежден, что казахстанцы все больше будут вовлекаться в процесс праймериза лишь тогда, когда увидят разнообразность списка членов партии.

В конференции также приняли участие секретарь партии Nur Otan Алибек АЛДЕНЕЙ, политологи Ислам КУРАЕВ, Эдуард ПОЛЕТАЕВ, Андрей ЧЕБОТАРЕВ, общественный деятель, многодетная мать Алия САДЫРБАЕВА, юрист, эксперт в области трудового законодательства Бибигуль НУРАШЕВА.

Аналитическо-информационное бюро ПИК – «Как связаны праймериз Нур Отана и возможная отставка правительства?» — «Настало время структурных реформ с целью повышения эффективности и конкурентоспособности национальной экономики, особого внимания заслуживают здравоохранение, образование, низкоуглеродные технологии, НИОКР, экология. Другими словами, мы должны повернуть экономику лицом к народу, — отметил глава государства.

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Все эти новые задачи требуют качественного подбора кадров: новый курс предусматривает образованных, решительных, инициативных, деловых и честных исполнителей. Теперь задумайтесь: соответствует ли присутствующая здесь команда указанным критериям. Полагаю, члены Правительства, акимы трезво оценят свои возможности, хотя с самокритикой у нас было трудно и примут решение в пользу государства», — обратился президент к членам правительства и акимам.

И тут возникает вполне резонный вопрос – а где действующий президент найдет исполнителей под эту реформу госуправления? И главное, где он найдет достаточное количество людей, способных потом эффективно работать в этой новой системе? Применительно к нынешней ситуации в Казахстане это означает, что прежде чем отправлять в отставку действующее правительство и акимов, надо сначала быть уверенным в том, что сможешь найти им достойную замену, а не поменяешь шило на мыло.

ТОКАЕВ в такой тяжелый момент едва ли стал бы размахивать шашкой, не имея в рукаве кадровых козырей. И этот козырь ему дала партия власти, которая в период с 17 августа по 3 октября текущего года впервые в своей истории будет проводить праймериз – внутрипартийный отбор лучших из лучших, обновляя властную колоду.

Иными словами, Nur Otan кровно заинтересован в том, чтобы у казахстанцев в голове четко отложилась ассоциативная связь: «Победил в праймериз – стал министром (акимом, депутатом, начальником департамента, управления и т.д., нужное подчеркнуть)». Причем в партии власти понимают, что чем более открытыми будут праймериз, тем устойчивее будет эта ассоциативная цепочка – и тем больше желающих будет воспользоваться ее возможностями. А постоянно вливать свежую кровь необходимо любой партии – это, на самом деле, для нее вопрос жизни и смерти.

Джанибек СУЛЕЕВ – «Импульс праймериз в Казахстане: останавливаться на этом нельзя?» — Классические праймериз – это ещё и выплёскивание результатов внутриполитической борьбы вовне. Но в наших обстоятельствах они должны стать самим началом жизни «Нур Отана» как именно политической организации. Это самая главная, первая задача праймериз и того, что последует за ними. И только так. Тут просто нечего обсуждать. Если этого понимания у руководства «Нур Отана» нет, у него нет ничего. Головы в Казахстане никому больше не заморочишь.

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Закончим рассуждения следующей максимой. Пока в стране не существует хотя бы двух сильных партий, электорат как политическая реальность тоже не существует. Это же очевидно. Да и зарубежные примеры мало-мальски продуктивной партийной борьбы все мы знаем. Активная часть простых граждан РК тоже в курсе. Поэтому праймериз «Нур Отана» – это главная потенциальная фишка уже не для самой партии, а именно для народа – и смогут в результате сверх усилий начать переформатирование населения в электорат, которого у нас после 1993-1995 года нет. Именно создание политической нации «Нур Отан» должен осознавать, как миссию, с которой – а не с какой-нибудь иной – он может войти в историю. Если всего этого, или хотя бы части из него, не случится, то готовиться всем нам нужно к совсем другой жизни, где существование партий (партии), выборов, политических программ будет – и это в лучшем случае – фигурами речи.

«Галым Байтук: Люди готовы участвовать в праймериз партии «Nur Otan»» — Президент общественного фонда «Республика-Регион-Развитие» Галым БАЙТУК в положительном ключе оценил идею проведения предстоящих праймериз партии «Nur Otan». По его мнению, в стране много людей, которые готовы участвовать в этом политическом процессе. И не просто участвовать, а конкурировать, передает Azattyq Rýhy.

«Государственная система нуждается в серьезных изменениях эволюционного характера. Праймериз – это что-то новое для казахстанцев, и в моем понимании праймериз – это прежде всего равные возможности. Удивительно то, что проведение праймериз предложила партия, которой это, может быть, и не нужно было. Партия, которая в последнее время лидирует на всех выборах, пропрезидентская, провластная партия. И вдруг такой вот сюрприз», – отметил Галым Байтук в ходе Zoom-конференции «Лиги сторонников «Nur Otan».

По его словам, в стране очень много людей, готовых идти на праймериз и желающих что-то изменить в обществе — «Я читаю, смотрю, есть люди с достаточно критичным мнением, критикующие на самом высоком уровне власть, систему, но желающие что-то изменить в обществе, которые хотят принять участие в предстоящих праймериз», – сказал он.

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© ZONAkz, 2020г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

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