Дожди с грозами ожидаются в ближайшие трое суток в Казахстане

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Нур-Султан. 7 августа. КазТАГ – Дожди с грозами ожидаются в ближайшие трое суток в Казахстане, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В течение ближайших трех дней через территорию Казахстана будет перемещаться южный циклон, с которым сохраняется неустойчивый характер погоды на большей части страны. Ожидаются дожди c грозами, на северо-за-паде местами сильные», — говорится в распространенном в пятницу прогнозе погоды на 8-10 августа.

Местами ожидается шквал, возможно выпадение града.

«Лишь на востоке страны сохранится погода без осадков. Местами по республике усилится ветер», — сказано в сообщении.

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