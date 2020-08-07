«Перестройка госуправления: насколько далеко готов пойти президент?». «Время нефти уходит. На что жить будем?». «Несколько банков лопнет, и это к лучшему». «Радикальный ислам имеет высоких покровителей в Казахстане»

Сетевой Казахстан 7 августа 2020г.

CAMONITOR . KZ . Сауле ИСАБАЕВА – «Перестройка госуправления: насколько далеко готов пойти президент?» — Второе для Касым-Жомарта ТОКАЕВА послание народу Казахстана, с которым он планирует выступить в ближайшее время, судя по анонсам, в том числе озвученным им самим, обещает стать почти революционным. Чего стоит хотя бы его обещание предложить меры, которые приведут ни много ни мало к «экономическому буму» и «перестройке госуправления»… Впрочем, сказать – еще не значит сделать. ля реализации столь смелых реформ дежурной раздачи поручений будет явно недостаточно, тут потребуются твердая политическая воля и, конечно же, решительные действия.

FORBES . KZ . Алмас ЧУКИН – «Время нефти уходит. На что жить будем?» — Первый совет, немного парадоксальный, контринтуитивный — это сделать максимум возможного в ближайшее время, чтобы облегчить развитие нефтяного сектора, ну и, естественно, по возможности продать всё, что можно продать в этой отрасли, пока это богатство ещё чего-то стоит. Второй совет — это определиться по-настоящему серьёзно с будущим экономики страны. И здесь не вопрос, какую очередную программу «шагов», «скачков» или «бега с препятствиями» придумать. Здесь надо сесть и подумать, а на что мы жить будем?

«Еркин Татишев: Образование — это не «корочка», а умение строить свою жизнь» — Основатель частной школы High Tech Academy поделился своим видением, как вывести среднее образование из кризиса. Еркин ТАТИШЕВ — крупный предприниматель, владелец диверсифицированной группы компаний Kusto Group с активами в 10 странах. Сфера образования много лет занимает важное место в его жизни. На протяжении 15 лет благотворительный Фонд Ержана Татишева выдает гранты талантливым выпускникам для поступления в вузы. В 2017 Еркин основал инновационную школу High Tech Academy, которая применяет финскую и проектную (Project Based Learning) методики обучения.

IA — CENTR . RU . Ожет ШЕГИРБАЕВ — «Кривое зеркало слышащего государства в Казахстане?» — Под напором непростых социальных обстоятельств в условиях пандемии, карантинных ограничений в Казахстане формируется новый запрос от населения на получение объективной информации о деятельности своих избранников и госорганов. То есть работа должна быть сделана хорошо, а ее результаты объяснены доступным языком для всех. Одной из основных площадок стало пространство Интернет-сети, а средством передачи данных – мессенджеры. Возникновение же информационного вакуума не способствует росту доверия населения к органам власти. Кроме того, в этом вакууме появляются не всегда объективные факты и оценки – насколько не ответ на звонок характеризует работу депутата? Получается, что дело в регулярности и открытости коммуникации, она либо есть, либо ее нет.

VLAST . KZ . Дмитрий МАЗОРЕНКО – «Сколько занял Казахстан в период пандемии и хватит ли ему этих средств для борьбы с кризисом?» — Начало пандемии и падение цен на нефть поставило Казахстан в затруднительное положение. Резкое сокращение поступлений в бюджет заставит страну заметно увеличить дефицит бюджета, а заморозка деятельности предприятий, способная обернуться их массовым закрытием, потребует больших стимулирующих мер. Государство уже выделило 9% ВВП на поддержание экономики, но эксперты считают потенциал нынешних планов правительства весьма ограниченным. В этой связи страна могла бы решиться на существенное повышение внешнего долга. Имея неплохие суверенные рейтинги, правительство все еще может обратиться за помощью на зарубежные рынки капитала, но перед этим ему нужно кардинально пересмотреть свою антикризисную тактику.

EXCLUSIVE . KZ . «Турарбек Кусаинов: Радикальный ислам имеет высоких покровителей в Казахстане» — Четыре года назад в казахстанских СМИ наделало много шума анонимное интервью заключенного о том, что казахстанские тюрьмы превратились в медресе ваххабистов. Сегодня он решился раскрыть свое имя в exclusive.kz. Его зовут Турарбек КУСАИНОВ, приговоренный к четырем годам лишения свободы в 2014 году. В июле 2016 года он был освобожден условно-досрочно и сейчас живет в Атырау. Он также автор нашумевших книг «Мой путь духовного возрождения» и «Закат Восточного Туркестана».

INFORMBURO . KZ . Ермухамет ЕРТЫСБАЕВ – «Невидимая рука индустриализации. Как обработка помогает стране во время пандемии» — Мы построили новые отрасли экономики с большим трудом и смогли обеспечить людей работой, которой в Казахстане раньше не было. Я уже говорил, что индустриализация меняет мышление наших сограждан. Это не быстрый процесс, но мы уже видим, что обработка кормит страну, даёт рабочие места и обеспечивает самым необходимым в такие непростые времена. Программа индустриализации – одна из немногих отраслевых программ, которая реализуется последовательно уже 10 лет и продолжается на период с 2020 по 2025 год на принципах преемственности, последовательности, сохраняя институциональную память и опыт.

365 INFO . KZ . «Несколько банков лопнет, и это к лучшему» — До конца 2020 года некоторые из отечественных банков второго уровня (БВУ) могут «обанкротиться», не исключает экономист Асет НАУРЫЗБАЕВ. Ранее такое же мнение высказывали и другие эксперты — в частности, Арман БАЙГАНОВ. Поскольку доходы падают как у предпринимателей, так и у наемных работников, выплачивать различные займы и кредиты вместе с процентами у многих уже нет возможности. Что приведет к проблемам в банковском секторе. При этом Наурызбаев полагает, что спасать все подряд банки не стоит.

SPIK . KZ . «Средство информации должно иметь целеполагание» — Предвыборные дебаты в партии «Нур Отан» обещают расширит каналы политической коммуникации в казахстанском обществе. Задача архиважная, поскольку от неё зависит устойчивое развитие страны. Ещё одна задача, которая решается в рамках политической, в том числе партийной коммуникации — это усиление прозрачности госаппарата и общества. В такой ситуации трудно утаить шило в мешке. Для Казахстана это актуальная задача. Поскольку, как показывает опыт развитых стран, противодействие росту преступности, борьба с коррупцией трудно осуществима в условиях низкой прозрачности, когда отсутствует информация о реальном положении дел.

LITER . KZ . «Акции Народного банка обвалились до исторического минимума и другие подробности казахстанской биржи» — Основными драйверами роста индекса по итогам июля 2020 года на казахстанской бирже стали всего две компании – по производству меди и урана. А вот акции АО «Народный сберегательный банк Казахстана» впервые продемонстрировали падение. Об этом 6 августа на брифинге рассказала заместитель председателя КАСЕ Наталья ХОРОШЕВСКАЯ.

KP . KZ . «А ФОМС и ныне там…» — На заре внедрения обязательного социального медицинского страхования эта «прогрессивная система» рисовалась как подспорье для людей: что бы ни случилось, вам окажут необходимую помощь. Вот только достойная помощь так и не подоспела — в отличие от очередного коррупционного скандала.

EXPRESS — K . KZ . «Массовые приписки, обнаруженные в медицинской информационной системе DamuMed, вызвали срочный поиск виновных» — Специалисты Фонда социального медицинского страхования, проведя мониторинг DamuMed, обнаружили больше 11 тысяч приписок на общую сумму более 75 млн тенге только за последние полгода. Медицинские организации, практиковавшие приписки, будут оштрафованы в пропорции три к одному от стоимости приписанной услуги.

AZATTYQ . ORG . «Ермурат Бапи: «Сегодняшние СМИ, особенно прикормленные властями, — беззубые»» — Руководитель оппозиционного издания «ДАТ», журналист и общественный деятель Ермурат БАПИ в интервью Азаттыку рассказал об особенностях издания оппозиционных газет, о ситуации со свободой слова и о взаимоотношениях общества и власти — Что касается того, как нам удается выжить, несмотря на критику властей, могу сказать только одно: это загадка и для меня самого. Сам удивляюсь тому, что меня в последнее время прекратили преследовать. У меня есть несколько предположений. Во-первых, DAT включен в реестр международных организаций, защищающих права человека и свободу прессы, как бренд оппозиционного издания. Название издания зарегистрировано в конгрессе США, и меня неоднократно принимали американские конгрессмены.

«14 лет несвободы Арона Атабека. И первая за все эти годы просьба» — Информация о состоянии находящегося 15-й год за решеткой поэта и диссидента Арона АТАБЕКА противоречива. Тюремное руководство отчиталось, что заключённый «соматически здоров», но правозащитники считают, что оно «морочит голову», и призывают власти освободить Атабека.

CARAVAN . KZ . Владимир СЕВЕРНЫЙ – «Выживший: история спасения журналиста «Каравана» из когтей коронавирусной смерти» — Температура моего тела к часу ночи резко подскочила почти до 40 градусов. Безостановочный кашель и страшная одышка. Жена, знающая толк в медицине, проделав ряд манипуляций (от уколов жаропонижающей литической смеси до обтирания спиртовым раствором), но так и не добившись желаемого результата, в отчаянии звонит в неотложку: “У моего мужа очень высокая температура. Сбить ее не получается уже несколько суток подряд. Он задыхается. Я сама уже ничего сделать не могу. Помогите! Мне очень страшно. Я не могу его потерять, приезжайте, пожалуйста, как можно быстрее”.

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