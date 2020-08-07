Нур-Султан. 7 августа. КазТАГ – Неустойчивый характер погоды ожидается в пятницу в большинстве областей Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды. Местами пройдут дожди с грозами, шквалистым ветром, возможно выпадение града. Местами по республике ожидаются усиление ветра, на юго-востоке с пыльной бурей», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10, днем порывы 14 метров в секунду. Температура днем +30+32, ночью +17+19.

В Алматы малооблачно, без осадков. Ветер 2-7 метров в секунду. Температура днем +34+36, ночью +21+23.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13, днем порывы 15-20 метров в секунду. Температура днем +35+37, ночью +20+22.

В Восточно-Казахстанской области без осадков, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +28+33, ночью +15+20.

В Акмолинской области днем дождь с грозой, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +29+34, ночью +15+20.

В Актюбинской области дождь с грозой, град, шквал, ветер 15-20 метров в секунду, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +27+32, ночью +17+22.

В Атырауской области днем без осадков, ночью дождь с грозой, ветер 15-20 метров в секунду, сильная жара, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +31+36, ночью +18+23.

В Жамбылской области днем дождь с грозой, ночью без осадков, ветер 15-20 метров в секунду с пыльной бурей, сильная жара, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +34+39, ночью +21+26.

В Северо-Казахстанской области без осадков. Днем +29+34, ночью +14+19.

В Туркестанской области днем дождь с грозой, ночью без осадков, ветер 15-20 метров в секунду, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +32+37, ночью +20+25.

В Кызылординской области дождь с грозой, усиление ветра 15-20 метров в секунду, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +32+37, ночью +20+25.

В Западно-Казахстанской без осадков. Днем +29+34, ночью +17+22.

В Костанайской области дождь с грозой, град, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +29+34, ночью +15+20.

В Карагандинской области днем дождь с грозой, град, усиление ветра 15-20, порывы до 23 метров в секунду, сильная жара, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +27+32, ночью +11+16.

В Алматинской области без осадков, сильная жара, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +32+37, ночью +19+24.

В Мангистауской области дождь с грозой, град, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +28+33, ночью +18+23.

В Павлодарской области днем кратковременный дождь с грозой, ночью без осадков. Днем +30+35, ночью +13+18.

«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики ожидаются колебания водности. В гидрологическом режиме рек равнинной территории изменений не ожидается», — предупредили синоптики.