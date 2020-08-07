Нур-Султан. 7 августа. КазТАГ — Супругов из Нур-Султана привлекут к ответственности за выкапывание грязи из озера Кобейтуз, передает корреспондент агентства.

«7 августа на странице пользователя соцсети был опубликован пост о том, что семейная пара, объехав полицейские посты, лопатами выкапывала грязь из озера Кобейтуз, расположенного на территории Ерейментауского района. Сотрудниками районного отдела полиции были установлены личности нарушителей. (…) В отношении 58-летнего мужчины и его супруги составлен административный протокол по статье 364 (нарушение правил общего водопользования) КоАП РК», — сообщили в пресс-службе департамента полиции (ДП) Акмолинской области в пятницу.

Также в ведомстве сообщили, что за нарушение требований режима карантина полицейскими собран материал по статье 425 (нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов) КоАП РК и направлен для дальнейшего разбирательства в департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг области (ДККБТУ) по подведомственности; за нарушение права государственной собственности на недра, согласно статье 139 КоАП РК, собранные материалы в отношении супругов направлены в департамент экологии.

«Установлено, что двое жителей столицы, являющиеся супругами, приехали на территорию района в гости, но, решив посетить уникальное озеро, намеренно по полевым дорогам, минуя блокпосты, проникли на территорию водоема, посещение которого в настоящее время запрещено», — резюмировали в областном ДП.

Ранее в пресс-службе министерства экологии, геологии и природных ресурсов (МЭГПР) РК сообщали, что «стали свидетелями того, как семейная пара, несмотря на запрет на посещение озера, в обход блокпостов все же приехала на это место и, более того, набрала лопатой несколько ведер грязи». Из-за того, что «некоторые казахстанцы по-прежнему ведут себя несознательно» минэкологии обратилось к министерству внутренних дел (МВД) РК «с просьбой принять оперативные меры по наказанию нарушителей и дополнительной защите озера».

Напомним, 20 июля стало известно, что наложен запрет на посещение озера Кобейтуз, Тениз, Курбет, Коржинколь и всех озер, расположенных на территории Ерейментауского района Акмолинской области. Отмечалось, что данное решение принято в связи с приростом случаев заболевания COVID-19 среди населения района.

21 июля в министерстве экологии, геологии и природных ресурсов (МЭГПР) РК заявили о том, что варварское отношение к озеру Кобейтуз и несознательное поведение некоторых граждан может привести к деградации озера и его уничтожению – посетители заезжали в озеро в автомобилях, а также выкапывали со дна водоема грязь и соль, забирая их с собой и оставляя после себя черные пятна. Как стало известно, на восстановление места, где произведена выемка, требуется не менее 15 лет.

Вечером 21 июля полиция сообщила об установлении личности одного из посетителей, который заехал в озеро на внедорожнике – им оказался житель Нур-Султана, а автомобиль принадлежит одной из столичных строительных компаний.

22 июля президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что «справедливое возмущение вызвал фактически необратимый урон, нанесенный нашими соотечественниками уникальному «розовому» озеру Кобейтуз». По его словам, «эти негативные факты вновь обнажили проблему экологического просвещения подрастающего поколения». Он отметил, что «министерства образования, экологии, информации должны рассматривать эту задачу как приоритетную».