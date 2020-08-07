Срочно закупить дополнительно лекарства от КВИ на Т8,7 млрд готовятся в Казахстане

Нур-Султан. 7 августа. КазТАГ – Срочно закупить дополнительно лекарственные средства (ЛС) от коронавирусной инфекции (КВИ) на Т8,7 млрд готовятся в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Комплекс срочных мер по оперативному решению дефицита лекарств: отгрузка месячного запаса ЛС для лечения КВИ на Т2,6 млрд; закуп дополнительного объема на сумму Т8,7 млрд для 40 тыс. пациентов; формирование двухмесячного резерва по ЛС для лечения КВИ для лечения 100 тыс. пациентов на сумму Т24 млрд для предупреждения второй волны КВИ», — сообщил на брифинге в пятницу председатель правления ТОО «СК-Фармация» Ерхат Искалиев.

Также единый дистрибьютор планирует интервенцию в розницу наиболее востребованных препаратов.

«Была проведена модернизация логистических процессов компании. Чтобы изменить ситуацию, формат логистики был изменен на динамичный учет. На период острой ситуации по КВИ все ЛС учитывались «с колес» в медицинских организациях. Работа на складах была переведена на круглосуточный режим, созданы дежурные группы. Увеличено количество плановых рейсов», — добавил Искалиев.

Кроме того, он заявил о сокращении сроков отгрузки лекарств с двух недель до одной.

«Сроки доставки продолжают снижаться», — добавил спикер.

Вместе с тем, он рассказал о распределении товара с хаба в регионы по принципу Cross-docking.

«Увеличено количество работников склада для ускорения подсчета ЛС (с двух дней двух-трех часов)», — сказал Искалиев.

Также, по его словам, достигнута договоренность с авиакомпаниями для ускорения доставки препаратов.