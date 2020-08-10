Петропавловск. 10 августа. КазТАГ — Метеорный поток Персеиды могут наблюдать казахстанцы в ночь на 13 августа, передает КазТАГ.

«Лучшее время наблюдения метеорного потока — от 22 часов 12 августа (когда наступит темное время суток во время максимума) и до трех часов 13 августа (когда активность пойдет на спад). Итого — пять часов благоприятного времени, причем в этом году Луна наблюдениям метеоров мешать не будет», — рассказал профессор Северо-Казахстанского университета имени Манаша Козыбаева Андрей Солодовник в понедельник.

Он уточнил, что Персеиды — это метеоры, вылетающие из созвездия Персея, которые порождены они единым небесным телом – кометой Свифта-Туттля.

«Один из самых частых вопросов, волнующих людей, – могут ли метеорные частицы достигать поверхности Земли и не представляют ли они опасность для землян. Метеоры порождают совсем малые по массам частицы: от сотых долей грамма до примерно 10-20 гр. Чем массивнее частица, тем ярче метеор. Болиды (метеоры ярче Венеры) порождают частицы массой более 100 гр. Но все они полностью испаряются при пролете сквозь атмосферу на огромных скоростях», — проинформировал ученый.

Он также отметил, что звездопад лучше наблюдать без специальных приборов.

«Они скорее противопоказаны. Появление метеора непредсказуемо и потому «поймать» его в телескоп почти невозможно. Кроме того, метеорные следы длинны и в поле зрения телескопа или бинокля не поместятся. Наблюдать метеоры, равно любоваться на них, лучше глазом», — посоветовал астроном.