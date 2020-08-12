Кабмин разрешил отчуждение 100% акций аэропорта Алматы «дочке» турецкого холдинга

Нур-Султан. 12 августа. КазТАГ – Правительство разрешило отчуждение 100% акций аэропорта Алматы дочерней структуре турецкого холдинга TAV Airports, передает корреспондент агентства.

«Разрешить компании «Venus Airport Investments B.V.» совершить сделку по отчуждению 78414 (семьдесят восемь тысяч четыресто четырнадцать) простых акций акционерного общества «Международный аэропорт Алматы», что составляет 100% размещенных простых акций акционерного общества «Международный аэропорт Алматы», в пользу товарищества с ограниченной ответственностью «ТАВ Казахстан (TAV Kazakhstan)», — говорится в представленном в среду постановлении правительства.

Документ подписан 8 августа и уже введен в действие.

Напомним, в 2019 году стало известно, что крупнейший оператор аэропортов в Турции TAV Airports ведет переговоры о покупке аэропорта Алматы. 8 мая 2020 года сообщалось, что воздушную гавань в итоге продали турецкому холдингу.

Согласно списку аффилиированных лиц, опубликованных на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE), компания Venus Airport Investments B.V. (зарегистрирована в Амстердаме) является единственным акционером АО «Международный аэропорт Алматы». В свою очередь Venus Airport Holdings B.V. (также находится в нидерландской юрисдикции), согласно документу, владеет, пользуется и распоряжается 10%-ной и более долей единственного акционера аэропорта. Эта компания полностью принадлежит сингапурской Steppe Capital Pte. Ltd, контролируемой Тимуром Кулибаевым.

31 июля 2020 года КазТАГ сообщал, что ТОО «Алматы ЗТО», являющееся стратегическим объектом в составе АО «Международный аэропорт Алматы», решили отдать компании Joint Technologies. Как сообщалось в декабре 2018 года, ТОО «Joint Technologies» входит в структуру ТОО «Кипрос», владельцами которого являются зять первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Тимур Кулибаев и дочь Елбасы Динара Кулибаева. Сам Кулибаев по состоянию на 2019 год являлся мажоритарным акционером Joint Technologies.