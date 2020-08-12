Функции Нацбанка стали более верхнеуровневыми, а трафик общения ушел в сторону АРРФР – ВТБ

Алматы. 12 августа. КазТАГ – Валентина Владимирская. Функции Национального банка Казахстана стали более верхнеуровневыми, а трафик общения ушел в сторону агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), заявил председатель правления ДБ АО «Банк ВТБ» (Казахстан) Дмитрий Забелло.

«Функции Национального банка стали более верхнеуровневыми и они, по факту, не занимаются прямым взаимодействием, надзором над банковской системой. Эти функции переданы агентству (АРРФР – КазТАГ). Поэтому мы не испытываем дискомфорта. Основные наши коммуникации здесь с коллегами из агентства и, в принципе, если нужно регулятору с нами пообщаться, есть видеоконференции», — сказал Забелло в интервью МИА КазТАГ в среду.

По его словам, объемы, трафик общения в основном ушли в сторону АРРФР. Регулятор нашел «соломоново» решение проблемы переезда в столицу и ослабления оффлайн-связи с банками, отметил глава ВТБ (Казахстан).

«Мы все с трепетом ждали переезда Нацбанка в столицу, это было озвучено давно господином Досаевым (Ерболатом, председателем Нацбанка – КазТАГ), но они разделили функции: на рынок вернулось агентство, с которым мы взаимодействуем», — сказал Забелло.

В «сухом остатке»: банки не испытывают дискомфорта перелетов в столицу для решения вопроса с регуляторами. Регулятор решил эти вопросы – банки активно взаимодействуют с АРРФР в Алматы.

«Регулятор стал ближе к правительству и необходимость коммуникаций там, более интенсивных, очевидна: и с минфином РК и с другими блоками правительства. В то же время они (Нацбанк – КазТАГ) не потеряли коммуникации с рынком», — добавил глава ВТБ.