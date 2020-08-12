«Увядающее древо холдинга «Байтерек». «Кому мешает первая женщина-аким в Казахстане?». «После дефолта застройщиков обвалится банковская система». «О нападении на село, где компактно проживают курды»

Сетевой Казахстан 12 августа 2020г.

IA — CENTR . RU . Ожет ШЕГИРБАЕВ – «Новую казахстанскую элиту ищут, пока она уже работает?» — Говоря о кризисе элит, казахстанцы задаются вопросом, а где же взять эту «новую элиту»? Поэтому сегодня пристальное внимание уделяется молодому поколению управленцев. От так называемых «300 спартанцев», членов Президентского Кадрового резерва, с учетом текущей социально-экономической ситуации, требуют чуть ли не чудес уровня Ли Куан Ю (первый премьер-министр Республики Сингапур, создатель сингапурского «экономического чуда» – ред.). Вместе с тем, многие забывают о том, что вопросами омоложения кадровой элиты задавались еще в начале образования государства – Республики Казахстан.

EXCLUSIVE . KZ . «Кому мешает первая женщина-аким в Казахстане?» — В редакцию пришло письмо от жителей Кзылорды на имя президента Касымжомарта ТОКАЕВА о том, что они оказались невольно втянуты в скрытый конфликт между недавно назначенной первой женщиной акимом области Гульшарой АБДЫКАЛИКОВОЙ и Нурлыбеком НАЛИБАЕВЫМ, мэром Кзылорды. При этом, сами подписанты просили не указывать их фамилии из опасений, что городской мэр начнет их преследовать. Мы не исключаем, что это письмо – тоже часть противостояния между акимами области и города, и поэтому намерены направить его обоим сторонам для комментариев.

KAZVEDOMOSTI . KZ . Тулеген АСКАРОВ – «Увядающее древо холдинга «Байтерек»» — Перипетии национального управляющего холдинга «Байтерек» уже вошли в историю как один из ярких примеров противоречивой государственной политики в финансовой сфере. Подводя итог, остается лишь надеяться, что в рамках разрабатываемого сейчас нового экономического курса судьба госхолдингов будет окончательно определена на ближайшие годы, как и всего квазигоссектора в целом. Ведь на финансовых рынках большинства развитых стран из списка «Топ-30», попасть в который стремится Казахстан, от имени государства оперируют министерства финансов и центральные банки, следуя классическим схемам вмешательства в рыночные дела, когда это необходимо, и содействия развитию экономики. Конечно, на первых порах можно было равняться на пример Малайзии и Сингапура по части экспериментов с созданием квазигосударственных инвестиционных структур. Но теперь, похоже, эта часть пути уже пройдена Казахстаном, которому пора уже ориентироваться на лучшие мировые примеры.

RATEL . KZ . «Лейла Зульфугарова: После дефолта застройщиков обвалится банковская система» — Строители в очередной раз просят помощи у президента. Председатель Союза строителей Казахстана Талгат ЕРГАЛИЕВ грозит смертью мечты жителей страны о собственной квартире, так как отрасль переживает нелегкие времена. О том, что стоит за стоном застройщиков, рассказала Лейла ЗУЛЬФУГАРОВА, руководитель юридической компании «Leila Zulfugarova & Partners» — Дефолт застройщиков обвалит рынок недвижимости. С одной стороны, невозврат кредитов, с другой — неликвидные залоги, это будет очень серьезный удар по банковскому сектору… Повторяю, государство, скорее всего, не сможет решить вопрос. Так что надо быть всем готовым к тому, чтобы пройти через это. Никто не сможет выйти из игры до её окончания. Люди не понимают, что «смерть застройщика» приведет к тому, что нельзя будет продать «панельку» в Орбите даже за $2 тысячи.

365 INFO . KZ . «Реформы в коммунальном хозяйстве саботируются чиновниками нижнего уровня» — Уже 7 месяцев в Казахстане действует закон, который не действует — закон о переходе от системы КСК к системе ОСИ — объединения собственников имущества. У владельцев квартир есть уникальный шанс создать собственное управление своим домом, но… Чиновникам нижнего уровня это не выгодно — КСК слишком хорошая кормушка. Гость программы 365info «К ответу», директор алматинского филиала РОО «Общественный защитник» Талгат МУХАМЕДГАЛИЕВ рассказал, почему спустя полгода закон о переходе на ОСИ так и не заработал.

TIME . KZ . «Ну что, попытка номер три?» — Коронавирус с горем пополам вроде бы обуздали. Пора поднимать экономику. Министр здравоохранения Алексей ЦОЙ на заседании правительства во вторник представил данные, которые на этот раз, будем надеяться, однозначно указывают на возможность скорейшего выхода из карантина. Удостоверившись в том, что коронавирус ослабил хватку в стране, премьер-министр Аскар МАМИН с удовлетворением произнес: — В целом санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране стабильная. Результаты свидетельствуют об эффективности принимаемых мер. Поручаю Министерству здравоохранения с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации внести план снятия карантинных мер на рассмотрение государственной комиссии.

«Экология XXI века» — Нур-Султан, Усть-Каменогорск, Актау, Караганда и Балхаш отнесены к классу очень высокого уровня загрязнения воздуха. РГП “Казгидромет” опубликовало информационный бюллетень о состоянии окружающей среды Казахстана за первое полугодие 2020 года. В документе содержатся сведения о состоянии атмосферного воздуха, качестве поверхностных вод, загрязнении почв, радиационном фоне и других параметрах как по республике в целом, так и по отдельным населенным пунктам.

«Огонь на поражение» — Стрельба в Шымкенте: один человек погиб, тяжело ранен сын криминального авторитета Сокыр Даулета, в розыск объявлен близкий друг Дикого Армана.

CAMONITOR . KZ . «Появится ли запрещенная пьеса «Абай IV» на театральной сцене?» — Общественный деятель Мурат ТЕЛИБЕКОВ обратился к министру культуры Актоты РАИМКУЛОВОЙ с призывом снять запрет на его пьесу «Абай IV» и разрешить ее постановку в отечественных театрах. Написанная более 20 лет назад, она до сих пор недоступна казахстанскому зрителю. Часть пьесы он опубликовал на своей странице в Facebook.

LITER . KZ . «Зачем казахстанцам платить за медстрахование? И можно ли этого не делать» — Многие казахстанцы разочаровались в системе Обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) и все чаще говорят о том, чтобы не делать отчисления и «не кормить чиновников». Хотя, как заявили в Фонде медстрахования, каких-либо штрафных санкций для работников, самозанятых, плательщиков Единого совокупного платежа нет за такого рода действия. Единственным последствием станет отсутствие дорогостоящих неэкстренных операций. Юристы все же не советуют идти на крайние меры.

AZATTYQ . ORG . «Тихая предвыборная кампания. И вопрос о том, нужен ли вообще сенат» — На 12 августа в Казахстане назначены выборы 17 депутатов сената, верхней палаты парламента. О предвыборной кампании в стране практически ничего не слышно. На этом фоне в обществе вновь звучат вопросы о том, насколько необходим унитарному Казахстану двухпалатный законодательный орган. По данным Центральной избирательной комиссии Казахстана, на 17 вакантных мест в верхней палате парламента претендовали 58 человек, в бюллетени включены 46 кандидатов.

EXPRESS — K . KZ . «Жамбылским властям и полиции и удалось пресечь беспорядки и стабилизировать обстановку в Таласском районе» — Жамбылским властям и полиции удалось оперативно пресечь беспорядки и стабилизировать обстановку в селе Каскабулак Таласского района. О нападении на село, где компактно проживают курды, стало известно 11 августа, когда полиция уже навела там порядок и сообщила о задержанных по «горячим следам» 14 парнях, передвигавшихся на автомашинах БМВ-525, Тойота-Камри и ВАЗ-2107. По информации полицейских, задержанные доставлены в Таласский РОП и проходят по делу, возбужденному по статье «хулиганство». Аким Жамбылской области Бердибек САПАРБАЕВ тоже не остался безучастным и встретился с сельчанами. Как отметил глава региона, жители Каскабулака всегда отличались трудолюбием, спокойствием и уважением к старшим.

«Единая площадка для поиска вакансий на рынке труда ЕАЭС – плюсы и минусы для Казахстана» — По сообщениям казахстанских СМИ, в конце этого года в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) заработает унифицированная система поиска «Работа без границ». То есть будет сделан важный шаг для создания единого рынка труда между странами – участницами союза. Что это сулит Казахстану?

VLAST . KZ . «Надо сейчас принимать меры, чтобы осенью не было наслоения инфекций» — На территории Казахстана очень много природных очагов опасных заболеваний, например, чумы и сибирской язвы. История с возникновением коронавирусной инфекции показала, что за такими территориями нужно очень внимательно следить. При этом весной во время режима чрезвычайного положения была приостановлена плановая вакцинация. О том, как ковид-19 повлиял на другие инфекции, в каких регионах больше всего отказывающихся от вакцинации, и почему нужна еще одна — третья прививка от кори, мы поговорили с врачом-эпидемиологом управления профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга Леной КАСАБЕКОВОЙ.

INFORMBURO . KZ . ««Я не видела родных 50 дней». Как врачи закрытого госпиталя в Нур-Султане возвращаются домой» — Национальный научный медицинский центр перепрофилировали в инфекционный госпиталь во время пандемии. Вернуться к прежнему профилю врачи планируют в сентябре. Из Национального научного медицинского центра в Нур-Султане выписали последних пациентов, поступивших с Covid-19. Со спадом заражения коронавирусом дополнительные койки оказались не нужны. Поэтому инфекционный стационар закрыли.

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