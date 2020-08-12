ВТБ: Угрозы кибератак в Казахстане возросли до 30%, на части направлений – в разы

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Алматы. 12 августа. КазТАГ – Валентина Владимирская. Угрозы кибератак в Казахстане возросли до 30%, на некоторых направлениях – в разы, заявил председатель правления ДБ АО «Банк ВТБ» (Казахстан) Дмитрий Забелло.

«Угрозы можно оценить как возросшие, в некоторых случаях – в разы. Если говорить системно, до 15-30% процентов активности в разных местах. Это – очень обширная область: карточные схемы, доступ к интернет-банку, попытки взлома сайта банка. То есть, направлений атак много и в разных местах», — сказал Забелло в интервью МИА КазТАГ в среду.

Уровень угроз от них не очень большой, оценивает он. ВТБ их купирует постоянно.

Атаки, по его данным, могут измеряться тысячами в сутки. Они требуют соответственных затрат, мониторинга. Однако значительные угрозы возникают редко.

По его словам, такие каналы надо сильно защищать. На это тратятся огромные деньги.

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«У нас работает круглосуточная служба физическая, то есть сидят люди за компьютерами. И программное обеспечение постоянно в полном объеме контролирует все входы-выходы в банк», — говорит глава банка.

Тем не менее, нехорошая ежедневная значительная активность возросла. В группе ВТБ развита культура информационной безопасности и ВТБ (Казахстан) ощущает сильную материальную и технологическую поддержку группы. В банке заранее за счет разветвленной сети группы знают об угрозах, которые возникают в разных концах света, отмечает эксперт.

«Здесь есть два четких тренда: новые рынки оказались более защищенными против мошеннических схем, чем старые, и мы видим перетекание видов атак с развитых рынков на развивающиеся. Поэтому у нас есть небольшой лаг времени для подготовки к этим историям», — говорит Забелло.

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