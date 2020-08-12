ВТБ: Угрозы кибератак в Казахстане возросли до 30%, на части направлений – в разы

Алматы. 12 августа. КазТАГ – Валентина Владимирская. Угрозы кибератак в Казахстане возросли до 30%, на некоторых направлениях – в разы, заявил председатель правления ДБ АО «Банк ВТБ» (Казахстан) Дмитрий Забелло.

«Угрозы можно оценить как возросшие, в некоторых случаях – в разы. Если говорить системно, до 15-30% процентов активности в разных местах. Это – очень обширная область: карточные схемы, доступ к интернет-банку, попытки взлома сайта банка. То есть, направлений атак много и в разных местах», — сказал Забелло в интервью МИА КазТАГ в среду.

Уровень угроз от них не очень большой, оценивает он. ВТБ их купирует постоянно.

Атаки, по его данным, могут измеряться тысячами в сутки. Они требуют соответственных затрат, мониторинга. Однако значительные угрозы возникают редко.

По его словам, такие каналы надо сильно защищать. На это тратятся огромные деньги.

«У нас работает круглосуточная служба физическая, то есть сидят люди за компьютерами. И программное обеспечение постоянно в полном объеме контролирует все входы-выходы в банк», — говорит глава банка.

Тем не менее, нехорошая ежедневная значительная активность возросла. В группе ВТБ развита культура информационной безопасности и ВТБ (Казахстан) ощущает сильную материальную и технологическую поддержку группы. В банке заранее за счет разветвленной сети группы знают об угрозах, которые возникают в разных концах света, отмечает эксперт.

«Здесь есть два четких тренда: новые рынки оказались более защищенными против мошеннических схем, чем старые, и мы видим перетекание видов атак с развитых рынков на развивающиеся. Поэтому у нас есть небольшой лаг времени для подготовки к этим историям», — говорит Забелло.