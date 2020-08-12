Что лучше для тенге: плавающий курс или фиксированный?

Аналитики собрали все аргументы «за» и «против»

Пять лет назад, в августе 2015 года, в Казахстане была принципиально изменена политика обменного курса национальной валюты. Тенге отправился в свободное плавание, и возвращаться «вперед, в прошлое», не собирается.

Аналитический ресурс Finprom.kz решил подробнее рассмотреть этот вопрос, и здесь важна не столько ретроспектива, сколько анализ опыта: по правильному ли пути идет Казахстан, отказавшись управлять курсом тенге?

«В целом режим свободно плавающего обменного курса тенге, как правило, обеспечивает лучшую защиту от внешних шоков и большую независимость денежно–кредитной политики. В текущих кризисных условиях именно гибкий курс является естественным стабилизатором экономики», – уверены эксперты Finprom.kz. Свои мысли они подкрепляют информацией о том, что за последние десятилетия многие страны перешли к гибким валютным режимам, в том числе Польша, Бразилия, Израиль, Чили и др.

«В нынешних реалиях нет необходимости переходить к фиксированному курсу, который может усилить рецессию. К примеру, основной торговый партнёр Казахстана – Россия – придерживается плавающего курса рубля. В этих условиях фиксация курса тенге при гибком рубле могла бы привести к постоянной и ощутимой волатильности курса нацвалюты к валюте соседей, и в дальнейшем создать дисбаланс как во взаимной торговле двух стран, так и в целом в финансово—экономическом сотрудничестве наших стран», – считают аналитики.

Они предостерегают, что подобный дисбаланс мог бы привести к оттоку капитала из РК, как это было в 2014–2015 годах, когда российский рубль ослаб не только к доллару, но и относительно тенге. На этом фоне множество казахстанцев начали активно покупать в России автомобили, мебель, продукты, недвижимость. Более того, эксперты уверены, что именно эта ситуация стала триггером перехода в 2015 году к плавающему обменному курсу тенге. «В целом, по опыту мировой практики, в большинстве случаев политика фиксированного курса часто заканчивается валютным кризисом, так как по тем или иным причинам фиксированный курс перестаёт соответствовать рыночным реалия», – пояснение, в общем-то, простое.

При политике фиксированного обменного курса, напоминают аналитики, возникают значительные издержки в виде расходования средств при проведении интервенций. При плавающем обменном курсе Национальный банк, напротив, не вмешивается в процесс курсообразования, сохраняя резервы. При этом он оставляет за собой право проводить интервенции для предотвращения чрезмерных скачков курса тенге, как это было в феврале и марте текущего года. В целом эти действия не противоречат политике плавающего обменного курса.

Для устранения «болтанки» и стабилизации обменного курса тенге в первом квартале этого года правительством были предприняты дополнительные меры. Так, в конце марта для субъектов квазигосударственного сектора было введено требование обязательной продажи 50% экспортной валютной выручки и перевода валютных депозитов на счета в банки Казахстана. В июле Национальный банк продлил срок действия установленных пределов отклонения курса покупки от курса продажи наличной иностранной валюты до 1 января 2021 года. «Эта мера направлена на предотвращение спекулятивных операций в обменных пунктах, защиту прав потребителей и обеспечение финансовой стабильности в условиях волатильности на мировых финансовых рынках. Размер установленных пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге для доллара США составляет 6 тенге, для евро – 7 тенге», – напоминают эксперты.

Эти меры, как и постепенное улучшение ситуации на внешних рынках, способствовали стабилизации курса нацвалюты РК. Анализ показал, что, например, среди валют отдельных развивающихся стран казахстанский тенге вместе с индийской и индонезийской рупиями потеряли с начала года меньше всех. Так, с начала года тенге ослаб на 8,2%, индонезийская рупия – на 5,2%, индийская рупия – на 4,8%. Больше всех обесценился бразильский реал, который ослаб с начала года сразу на 30,2%. Также в антилидерах южноафриканский ранд (−19,1%) и мексиканское песо (−17,7%). Российский рубль обесценился с начала года на 15,7%.

«Политика плавающего обменного курса вместе с принятыми мерами по повышению сбалансированности валютного рынка привели к повышению доверия населения к нацвалюте РК. Это положительно сказывается на дедолларизации экономики», – делают неожиданный вывод в Finprom.kz,

По данным аналитической группы, на конец июня текущего года вклады населения в банках РК в национальной валюте составили 5,7 трлн. тенге, или 58,4% от общего объёма вкладов (годом ранее – 4,7 трлн. тенге, или 54,1%). За месяц сумма увеличились на 2,8%, а за год рост составил 22,2%. В свою очередь, вклады населения в иностранной валюте сократились за месяц на 2,3% и составили 4,1 трлн. тенге, или 41,6% от общей суммы вкладов.

Эксперты отмечают, что за последние три месяца наблюдается стабильный рост вкладов населения страны в нацвалюте, в то время как вклады в иностранной валюте продолжают сокращаться: «Эта тенденция также показывает, что, несмотря на нестабильность мировой экономики и кризис, население страны отдаёт предпочтение нацвалюте».

Однако вопрос доверия к национальной валюте не такой однозначный. Конечно, у казахстанцев другой валюты, кроме тенге, нет, и деваться, собственно, некуда. Высокий спрос на депозиты в тенге диктуется прежде всего более высокими ставками – депозиты в валюте имеют почти символическое вознаграждение. Так что речь идет не о доверии, как таковом, а о финансовых соображениях, прежде всего, которые, к тому же, небесспорны.

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