Изобретение пятого колеса

Зачем нужен сенат и что ему делать

Как напомнили нам информагентства, 12 августа в стране прошли выборы в сенат. Для тех, кто успел забыть (или вовсе не знал), поясним: так называется верхняя палата казахстанского парламента. Она, как гласит всезнайка Википедия, состоит из 47 депутатов, полтора десятка которых назначает президент, а остальных «избирают» депутаты маслихатов. А вот о том, зачем они нужны, Википедия стыдливо умалчивает.

Впрочем, внятного ответа нет и у самих сенаторов. Большинство наших «лордов», услышав такой вопрос, принимаются бормотать что-то невразумительное о «взаимодействии с мажилисом» или «повышении качества законопроектов». Но стоит честно признать: после того, как 2 мая второй президент прекратил депутатские полномочия дочери первого, вокруг сената образовался информационный вакуум. Пальцев одной руки хватит, чтобы сосчитать количество публичных упоминаний даже «шкипера» Маулена Ашимбаева. Счастье регулярно лицезреть остальных обитателей «верхней палубы» общественность безнадежно утратила — тогда как на нижней, мажилисовской даже во время парламентских каникул, случившихся в разгар эпидемии, регулярно что-то происходит, что-то общественно значимое. То Нуржан Альтаев предлагает ввести базовый доход для самых бедных, то Азат Перуашев с Минздравом бодается… А Ирина Смирнова и вовсе стоит целого зоопар… то бишь, сената.

В среду Центризбирком огласил список счастливцев, получивших индульгенции на шестилетнюю синекуру. Самое замечательное, что в ведомстве Берика Имашева это назвали «предварительными итогами». Хотя за всю историю палаты с 1996 года не было случая, когда туда попал не тот, кто должен попасть. Чужие здесь не входят… Причем, все делается без шума и какой-либо публичности… Вполне допускаю, что наши сенаторы в большинстве своем – вполне достойные люди, каждый из которых в отдельности нанес непоправимую пользу любимой Родине. Но это ведь еще не повод собирать их всех в столице, предоставлять нуждающимся вполне себе добротные квартиры, платить миллионные зарплаты и заставлять пахать на них изрядный аппарат госслужащих. Во что это встает казне достоверно не известно – в открытом доступе этих данных не нашлось, а подсчеты, сделанные в Facebook, явно занижены. Впрочем, дело даже не в конкретных суммах.

Дело в том, что парламент Республики Казахстан никогда не обладал качеством, которое политологи называют «народной легитимностью». Казахстан так и не успел привыкнуть к парламенту как к серьезному и самостоятельному институту власти. После скандального самороспуска Верховного совета 12 созыва и «безвременной кончины» следующего от руки Татьяны Квятковской, представительная власть потеряла последние остатки общественного признания. А появление в Конституции 1995 года главы о верхней палате, названной не мудрствуя лукаво сенатом, окончательно наложило на заморскую диковину печать вторичности – это, мол, не институт представительной власти, а некий непонятного назначения инструмент в руках президента.

Нурсултан Назарбаев сначала сделал из верхней палаты некий волнорез, успешно загасивший последние проявления «самостийности» в палате нижней. А когда и эта необходимость отпала, сенат превратился в отстойник для «уважаемых людей», выпавших из обоймы, но не угодивших в опалу. Получилась пародия на верхние палаты британского и французского парламентов, придумавших эти дворянские собрания после буржуазных революций. А мы чем хуже – даром, что ли, свою Конституцию с французской списывали! Вот и наполнилась верхняя палата кадровым «шлаком». Отслужившие своё министры, акимы и их заместители, бутафорские кандидаты в президенты, отыгравшие свою роль, топ-менеджеры квазигосударственных сырьевых компаний, переставшие устраивать их владельцев, наконец, просто «агашки», которых надо было куда-то «воткнуть», чтобы не обидеть – все нашли приют в сенатских стенах…

Между тем, эта «потешная ассамблея» обладала (и обладает до сей поры) далеко не шуточным арсеналом конституционных полномочий: утверждает назначение премьера, главного бия, генпрокурора, контролирует бюджет… Короче, вполне способна испортить жизнь серьёзным людям. Но лишь однажды – не далее,как прошедшей весной – «предводитель дворянства» Дарига Назарбаева предприняла печально для нее завершившуюся попытку сделать это…

И все-таки, зачем нам сенат? Вопрос актуален особенно теперь, когда вышедший из его спикеров на президентскую орбиту Касым-Жомарт Токаев абсолютно справедливо провозглашает кардинальную реформу госуправления. Так может быть настал час перейти от слов к делу и с почетом отправить в утиль верхнюю палату, давшую стране второго президента? Судя по антисенатским настроениям в соцсетях, где «верхнескамеечникам» открытым текстом предлагают разойтись по домам, продвинутая публика придет в неописуемый восторг.

Но, как говорится, возможны варианты. Один из наиболее плодотворных предлагал в свое время покойный Нурбулат Масанов: сделать из сената некий совет старейшин – собрание реально авторитетных в своих регионах людей, неформальных лидеров мнений, способных вести диалог и с простыми людьми, и с элитариями. Вот что он говорил в интервью автору этих строк в 2006 году: «Наше общество еще не понимает: отдавая власти какие-то ресурсы, оно должно требовать обмена… парламент должен лоббировать местные интересы, а не просто писать (вернее, механически принимать) законы. Парламент – это собрание региональных лоббистов прежде всего».

Что же мы имеем сегодня, спустя полтора десятка лет? Вот вести с официального сенатского сайта: «Ход строительства дорог, крупные производства и медучреждения в N-ской области проинспектировали депутаты Сената Х и У. Депутаты встретились и с работниками здравоохранения. Врачи рассказали о ситуации с заболеваемостью коронавирусом, обеспечении лекарственными препаратами и мерах профилактики повторных всплесков эпидемии. Сенаторы, в свою очередь, поблагодарили медиков за их самоотверженный труд».

Или вот еще – из той же оперы: «Депутаты Сената Х и У посетили станцию скорой медицинской помощи в городе N. По мнению депутатов, именно от оперативности и профессионализма бригад неотложной помощи во многом зависят жизни сотен казахстанцев. Депутат Х подчеркнул, что фельдшеры службы 103 сейчас находятся на передовой, а значит, заслуживают всяческой поддержки». Неизвестно только, что конкретно сделали для своих избирателей эти Х и У, чем помогли, какие блага для малой родины «выбили» у правительства.

Огласите весь список добрых дел, господа сенаторы! Пусть страна видит, как вы, не скрываясь, занимаетесь лоббизмом.

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