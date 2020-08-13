Нур-Султан. 13 августа. КазТАГ – Стоимость реконструкции защитной дамбы в Нур-Султане выросла до Т9 млрд, передает корреспондент агентства.

«Заказчик – республиканское государственное учреждение «Комитет по водным ресурсам министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан»; наименование – работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода; дополнительная характеристика – реконструкция защитной дамбы города Астаны с устройством катастрофического водосброса с отводящим каналом; плановая сумма – Т9 066 911 740; сумма на первый год – Т591 971 119,64, сумма на второй год – Т2 250 822 190,17, сумма на третий год – Т6 224 118 430,19», — говорится в описании лота, размещенного 11 августа на портале государственных закупок.

Прием заявок на участие в конкурсе уже стартовал и завершится 14 августа в 18.00.

«Цель и назначение объекта – инженерная защита от паводков и волны прорыва Астанинского водохранилища, длительного стояния паводковой воды в контррегуляторе. Для этого предусмотрена реконструкция и усиление существующей защитной дамбы и строительство сбросного канала», — сказано в заключении к проекту реконструкции дамбы.

Напомним, в мае 2018 года в министерстве сельского хозяйства называлась другая сумма реконструкции дамбы – Т7,7 млрд, а еще раньше – в 24 апреля 2018 года МИА КазТАГ сообщало, что правительство выделяет из своего резерва Т300 миллионов на разработку проектно-сметной документации (ПСД) защитной дамбы Нур-Султана. По словам разработчиков документа, реализация проекта «позволит предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с подтоплением Астаны», а также «исключить фильтрацию защитной дамбы «Защита Астаны от затопления паводковыми водами реки Есиль». Кроме того, считают в правительстве, проект также позволит «дополнительно отводить паводковые воды из бассейна реки Ишим в бассейн реки Нура». 26 ноября 2018 года стало известно, что финансирование из резерва кабмина ПСД по дамбе в Астане могут уменьшить до Т285 млн.

Защитная дамба в Нур-Султане была построена в 2010 году – на ее строительство тогда потратили из государственного бюджета Т13,6 млрд.