На территории «Казахфильма» тушат два очага возгорания в Алматы

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Алматы. 14 августа. КазТАГ – На территории АО «Казахфильм» имени Шакена Айманова тушат два очага возгорания в Алматы, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы.

«Бостандыкский район, проспект Альфараби, дом 176, территория «Казахфильма» — имеется два очага возгорания — под отдельно стоящим навесом происходит загорание складированных пиломатериалов, а также двухэтажное деревянное строение, угрозы распространения огня нет. Информации по пострадавшим не поступало. В ликвидации пожара задействованы: ДЧС 53 человек/16 единиц техники, департамент полиции и службы взаимодействия», — говорится в сообщении в пятницу.

Ранее сообщалось, что на территории киностудии «Казахфильма» тушат пожар по высшему рангу.

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