Нур-Султан. 15 августа. КазТАГ — Погода без осадков ожидается в субботу лишь на юге и юго-востоке Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«По-прежнему на большую часть РК будет оказывать влияние Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохраняют неустойчивый характер погоды. Местами пройдут дожди с грозами, шквалистым ветром и возможно выпадение града. Юг и юго-восток страны будут находиться в поле повышенного атмосферного давления, в связи с чем ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидается усиление ветра, на севере и востоке – туман», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер восточных направлений 3-8 метров в секунду. Температура днем +23+25, ночью +9+11.

В Алматы малооблачно. Ветер 2-7 метров в секунду. Температура днем +30+32, ночью +15+17.

В Шымкенте небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Температура днем +34+36, ночью +17+19.

В Восточно-Казахстанской области дождь с грозой, местами туман, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +22+27, ночью +8+13.

В Акмолинской области днем кратковременный дождь, ночью без осадков, местами туман, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +20+25, ночью +11+16.

В Актюбинской области дождь с грозой, ветер 15-20 метров в секунду, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +20+25, ночью +14+19.

В Атырауской области днем дождь с грозой, ночью без осадков, ветер 15-20 метров в секунду, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +23+28, ночью +14+19.

В Жамбылской области без осадков, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +30+35, ночью +15+20.

В Северо-Казахстанской области без осадков, местами туман, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +20+25, ночью +8+13.

В Туркестанской области без осадков, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +32+37, ночью +17+22.

В Кызылординской области без осадков, ветер 15-20 метров в секунду, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +32+37, ночью +16+21.

В Западно-Казахстанской дождь с грозой, град, шквал, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +20+25, ночью +10+15.

В Костанайской области днем дождь с грозой, град, туман, шквал, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +20+25, ночью +10+15.

В Карагандинской области без осадков, туман, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +18+23, ночью +7+12.

В Алматинской области без осадков, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +29+34, ночью +15+20.

В Мангистауской области днем дождь с грозой, ночью без осадков, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +25+30, ночью +15+20.

В Павлодарской области без осадков, возможен туман. Днем +18+23, ночью +8+13.

«В ближайшие трое суток на горных реках юга, юго-востока и востока республики ожидаются колебания водности. В гидрологическом режиме рек равнинной территории изменений не ожидается», — предупредили синоптики.