Закон против финансового мошенничества не повредит 14.08.2020 15:00 Владислав ЮРИЦЫН Экономика 94 0 Экономист Петр Своик: «Прокуратура и Агентство финансового надзора должны исполнять свои обязанности» Похожие материалы: Гумпомощь на Т4,5 млн передает Израиль Казахстану Как проходят испытания казахстанской вакцины против коронавируса Казахстан выиграл арбитражный процесс против канадской компании и не будет платить $917 млн Что лучше для тенге: плавающий курс или фиксированный? Продовольственная безопасность. Как сотрудничество Казахстана и Израиля может спасти мир от голода