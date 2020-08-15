Два пожара потушили на территории «Казахфильма»

Алматы. 15 августа. КазТАГ — Два пожара потушили на территории АО «Казахфильм» имени Шакена Айманова, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматы.

«14 августа в 21.33 поступило сообщение от охранника о пожаре по адресу: проспект аль-Фараби, дом №176. Силы и средства ДЧС Алматы были направлены по повышенному рангу вызова. По прибытию пожарных через семь минут на территории «Казахфильма» открытым пламенем, охватившим 400 кв. м, горели стройматериалы, предназначенные для декораций, складированные под металлическим навесом. Во время тушения на территории киностудии был обнаружен второй пожар. Горело деревянное строение (декорация) на площади 200 кв. м. Расстояние между двумя очагами составило 800 м. Большая горючая загрузка способствовала быстрому распространению пожара, создалась очень высокая температура. Принятыми оперативными мерами первый очаг возгорания ликвидирован в 23.10, в 23.26 – второй», — говорится в сообщении в субботу.

В ведомстве отметили, что информация по пострадавшим не поступала.

«Пожарным удалось не допустить перехода огня на административные здания «Казахфильм», — следует из сообщения.

В ликвидации пожара задействованы: ДЧС – 53 сотрудника и 16 единиц техники, департамент полиции – 30 сотрудников и 10 единиц техники, СМП – шесть работников и две единицы техники, служба спасения аппарата акима Алматы – четыре работника, четыре единицы техники, ГКП «Алматы су» – шесть работников, три единицы техники.

Напомним, 14 августа сообщалось, на территории киностудии «Казахфильма» тушат пожар по высшему рангу. Позднее стало известно, что на территории «Казахфильма» тушат два очага возгорания.