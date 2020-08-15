Как дистанционно получить медуслуги в Казахстане

Нур-Султан. 15 августа. КазТАГ — Как дистанционно получить медицинские услуги в Казахстане, разъяснили в пресс-службе НАО «Фонд социального медицинского страхования» (ФСМС).

«Консультации узких специалистов, консультации посредством телемедицины, а также повторная читка рентген-снимка, расшифровка электрокардиограммы теперь доступны и при дистанционном приеме. (…) В дальнейшем перечень дистанционных услуг будет расширяться», — говорится в сообщении, распространенном в субботу.

По данным ФСМС, получить онлайн-консультацию врача можно следующим образом:

1. Записаться на консультацию врача через call-Центр своей поликлиники или посредством других каналов связи, мобильных приложений (при наличии);

2. Выбрать дату и время консультации, при этом, чтобы записаться на прием к узкому специалисту, нужно сначала получить направление от участкового врача, то есть в первую очередь нужно оформить заявку на прием к своему терапевту/врачу общей практики;

3. Ожидать звонка (аудио или видео) от специалиста в назначенное время посредством выбранного канала связи.

«Для консультации врача не нужно ехать в поликлинику. Она доступна в дистанционном формате, где бы не находился пациент. При этом врач может также выписать рецепт на лекарства. Есть возможность просмотра больничных листов, результатов лабораторных анализов, обследований. То есть для получения данных услуг в поликлинику приходить не нужно», — отметили в фонде соцмедстрахования.

Как пояснили в ФСМС, дистанционные медицинские услуги предоставляются для диагностики, лечения, медицинской реабилитации и профилактики заболеваний и травм, проведения исследований и оценок посредством цифровых технологий.

«При этом консультация участкового врача в дистанционной форме входит в перечень ГОБМП (гарантированного объема бесплатной медицинской помощи – КазТАГ) в рамках оплаты подушевого норматива медорганизациям первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), а консультации узких специалистов – в рамках ОСМС (обязательного социального медицинского страхования – КазТАГ) за фактически оказанные услуги (кроме хронических, социально значимых и инфекционных заболеваний, обслуживаемых по ГОБМП). При возникновении вопросов граждане могут обращаться в фонд посредством мобильного приложения Qoldau 24/7», — резюмируется в сообщении.