Алматы. 15 августа. КазТАГ — Турция возобновит авиасообщение с Казахстаном с 1 сентября, сообщает агентство «Анадолу».

«Турция завершила переговоры с 92 странами о возобновлении полетов, сообщил в пятницу министр транспорта и инфраструктуры страны (Адиль Караишмайлоглу – КазТАГ). (…) По словам министра, полеты с Казахстаном, которые были возобновлены 20 июня, но снова приостановлены 4 июля из-за всплеска случаев заражения вирусом, будут возобновлены с 1 сентября», — говорится в сообщении.

Министр добавил, что Турция возобновила внутренние полеты с соблюдением максимальных мер гигиены и безопасности.

По его словам, по состоянию на 13 августа Турция продолжает выполнять регулярные и нерегулярные рейсы в 48 стран.

48 стран: Албания, Алжир, Австрия, Азербайджан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Босния и Герцеговина, Болгария, Канада, Китай, Хорватия, Дания, Египет, Франция, Джибути, Германия, Греция, Гонконг, Индонезия, Ирландия, Израиль, Италия, Кот-д’Ивуар, Иордания, Косово, Кувейт, Ливан, Ливия, Люксембург, Мавритания, Молдова, Марокко, Северная Македония, Польша, Катар, Россия, Сенегал, Сербия, Сомали, Швеция, Швейцария, Нидерланды, Великобритания , США, Турецкая Республика Северного Кипра и Украина.

Число случаев COVID-19 в Турции составляет 245 635 человек, включая 228 057 выздоровевших и 5912 смертей.

Напомним, 7 августа посольство Турции в РК сообщило о том, что 5 августа ТР приняла решение приостановить выполнение пассажирских рейсов международных авиакомпаний с некоторыми странами, в том числе с Казахстаном. Отмечалось, что данное решение охватывает все авиакомпании, осуществляющие пассажирские перевозки между Турцией и Казахстаном. Как пояснили турецкие дипломаты, после принятия решения последние взаимные рейсы, запланированные на 5 и 6 августа, были выполнены с предоставлением необходимых разрешений.

8 августа в МИД РК сообщили, что Казахстан попросил Турцию заранее предупреждать о таких решениях, как приостановка авиасообщения.