Нур-Султан. 17 августа. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены в Нур-Султане и девяти областях, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«17 августа в Акмолинской области местами ожидается гроза. Ветер юго-западный местами 15-20 метров в секунду. В Кокшетау 17 августа временами ожидается гроза. В Нур-Султан 17 августа ночью и утром ожидается гроза. Ветер юго-западный порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 85-90%», — говорится в распространенном в понедельник штормовом предупреждении.

17-18 августа в Карагандинской области местами ожидаются гроза, шквал, град, туман. Ветер юго-западный, западный, местами 15-20 метров в секунду. На юге области сохраняется чрезвычайная высокая пожарная опасность. В Караганде ночью 17 августа ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 метров в секунду. В Жезказгане 17 августа ожидается ветер юго-западный, западный, днем порывы 18 метров в секунду. Вероятность шторма 70-75 %.

«17 августа в Северо-Казахстанской области ожидается местами гроза. Днем местами шквал, град. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный местами 15-20 метров в секунду. В Петропавловске 17 августа ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95%», — сказано в сообщении.

В Костанайской области в понедельник местами ожидаются гроза, туман, шквал, град. Ветер юго-западный местами 15-20 метров в секунду. В Костанае 17 августа утром и днем ожидается гроза, ночью и утром туман. Вероятность шторма 90-95%.

«Днем 17 августа в Кызылординской области сохраняется ветер западный, северо-западный местами 15-20 метров в секунду. Днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Вероятность шторма 90-100%», — добавили в «Казгидромете».

17 и 18 августа в Актюбинской области местами ожидаются гроза, шквал, днем град. Ветер западный, северо-западный, днем местами 15-20 метров в секунду. В Актобе днем 17 августа ожидается гроза. Вероятность шторма 80-85%.

«17 августа в Мангистауской области местами ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95%», — предупредили синоптики.

Днем 17августа в Атырауской области местами ожидается пыльная буря. Ветер западный, северо-западный, днем местами 15-20 метров в секунду. В Атырау 17 августа ожидается ветер западный, северо-западный, днем порывы 18 метров в секунду. Вероятность шторма 80-85%.