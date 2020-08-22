Самолет с Навальным вылетел в Берлин

Алматы. 22 августа. КазТАГ — Самолет с Алексеем Навальным вылетел в Берлин, сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

«Самолет с Алексеем вылетел в Берлин. Огромное спасибо всем за поддержку. Борьба за жизнь и здоровье Алексея только начинается, и предстоит пройти еще очень много, но сейчас хотя бы сделан первый шаг», — написала Ярмыш на своей странице в Twitter в субботу.

Напомним, 20 августа Навальный был госпитал изирован с отравлением после экстренной посадки самолета, которым он возвращался в Москву из Томска. Его пресс-секретарь Кира Ярмыш предположила, что известного борца с коррупцией могли отравить.

Алексей Навальный пробыл в Сибири несколько дней: сначала он был в Новосибирске, где мог собирать материал для расследования о депутатах от «Единой России».

Позже Ярмыш сообщила, что Навальный находится в коме в тяжелом состоянии и получает симптоматическое лечение, точный диагноз устанавливается.

21 августа в пресс-службе МВД России сообщили, что Навальный отравился промышленным химическим веществом.