Т685-830 тыс. составляет зарплата ответсекретарей министерств – Тугжанов

Нур-Султан. 3 сентября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Т685-830 тыс. составляет заработная плата ответственных секретарей министерств, сообщил вице премьер-министр РК Ералы Тугжанов.

«Средняя заработная плата сегодня ответсекретарей составляет на уровне Т685 тыс., по-разному, в зависимости от стажа работы, практически до Т815-830 тыс. заработная плата ответсекретарей», — сказал Тугжанов на пресс-конференции в четверг.

При этом он отметил, что при упразднении должностей ответсекретарей министерств их полномочия будут переданы руководителям аппаратов министров.

«В принципе, деятельность и функциональные обязанности руководителя аппарата четко расписаны в законе о государственной службе, поэтому он полностью соответствует тем полномочиям и функциям, которые сегодня несут ответсекретари в отдельных министерствах, поэтому здесь вопрос сегодня он уже стоит на повестке дня, решения будут приняты в ближайшие дни», — отметил Тугжанов.

Напомним, 1 сентября президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием к народу Казахстана, отметил, что «институт ответственных секретарей следует упразднить, их обязанности возложить на руководителей аппаратов министерств». По словам главы государства, «спрос должен быть с одного человека – министра, назначаемого президентом».

Позднее МИА КазТАГ сообщило, что не менее 15 назначаемых президентом Казахстана топ-чиновников потеряют работу в связи с последним поручением Токаева. Со списком можно ознакомиться здесь.