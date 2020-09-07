Президент ставит для чиновников неподъемные задачи 07.09.2020 14:30 Владислав ЮРИЦЫН Политика 115 0 Политолог Максим Казначеев о том, что установки Касым-Жомарта Токаева не обеспечиваются ресурсной базой Казахстана Похожие материалы: Первичная медпомощь должна стать более доступной для сельчан – Токаев Токаев анонсировал меры против чиновников, депутатов и судей, имеющих счета за рубежом На чиновников МЭГПР подали в суд за отказ раскрыть данные о застройке нацпарка Иле-Алатау Не менее 15 назначаемых президентом Казахстана топ-чиновников потеряют работу — список Воссоздать МЧС считает необходимым президент Казахстана