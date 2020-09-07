Нур-Султан. 7 августа. КазТАГ – Нефте- и уранодобытчиков Казахстана готовятся обязать ежегодно тратиться на цифровизацию, передает корреспондент агентства.

«Финансирование реализации проектов цифровизации осуществляется недропользователем в размере 1% от затрат на добычу, понесенных недропользователем по итогам предыдущего года», — говорится в проекте совместного приказа министерства цифрового развития инноваций и аэрокосмической промышленности и министерства энергетики «Об утверждении правил финансирования проектов цифровизации в области углеводородов и добычи урана в размере 1% от затрат на добычу, понесенных недропользователем в период добычи углеводородов и урана по итогам предыдущего года».

В документе отмечается, что «объем финансирования реализации проектов цифровизации, превышающий 1% от затрат на добычу, понесенных недропользователем по итогам предыдущего года, учитывается в счет исполнения соответствующих обязательств недропользователя в следующем году».

«Определение затрат на добычу, понесенных недропользователем по итогам предыдущего года, с целью расчета обязательств по финансированию реализации проектов цифровизации, осуществляется на основании данных отчета об исполнении лицензионно-контрактных условий для недропользователя в области углеводородов или отчета об исполнении контрактных условий для недропользователя в области добычи урана, предоставляемых недропользователями в уполномоченный орган в области углеводородов и добычи урана в утверждаемом им порядке», — сказано в документе.

Автоматизацию деятельности недропользователя, в том числе функций и оказания вытекающих из них услуг, создание и развитие ИКТ-проектов намерены осуществлять путем создания и развития объектов информатизации либо путем приобретения объектов информатизации или информационно-коммуникационных услуг в соответствии с утвержденной архитектурой предприятия недропользователя, а в случае ее отсутствия – на основании решения недропользователя о необходимости автоматизации деятельности. При этом порядок создания ИКТ-проектов как при наличии архитектуры предприятия, так и при ее отсутствии планируют осуществлять посредством закупок товаров, работ и услуг в сфере информатизации и способами, установленными законодательством Республики Казахстан о недрах и недропользовании посредством реестра в электронной форме.

«Архитектура предприятия предназначена для решения следующих задач: 1) формирование среднесрочного плана цифровизации недропользователя; 2) определение приоритетных направлений расходов на цифровизацию недропользователя; 3) оптимизация расходов на цифровизацию недропользователя; 4) исключение дублирования объектов информатизации недропользователя и создание возможностей для совместного использования объектов информатизации недропользователя; 5) определение оптимального уровня и формата автоматизации функций недропользователя и оказания вытекающих из них услуг;6) обеспечение оптимального выбора и эффективного внедрения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в реализацию целей и задач недропользователя», — уточняют разработчики документа.