Об отсутствии межведомственного взаимодействия в интересах граждан заявили в мажилисе

Нур-Султан. 9 сентября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Об отсутствии межведомственного взаимодействия в интересах граждан заявила депутат мажилиса парламента Ирина Аронова.

«В условиях пандемии такие сферы жизнедеятельности как образование и здравоохранение практически становятся частью социальных услуг населению, так как они имеют всеобщий характер. При этом данные сферы представляют особую важность, поскольку государственные органы должны обеспечить продолжение их стабильной работы, функционирование при самых сложных внешних обстоятельствах. Однако, в условиях пандемии эти организации не выдержали экзамен на безупречную состоятельность. Одна из основных причин трудностей функционирования этих сфер — это не синхронизированная работа отраслевых министерств и ведомств в части требований к этим организациям», — сказала Аронова, озвучивая депутатский запрос на имя заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова в среду.

В качестве примера она привела ситуацию с требованием обязательного кварцевания помещений в организациях образования.

«Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям к порядку обеспечения работы организаций образования в условиях распространения коронавирусной инфекции, кварцевание классов является обязательным. Эти лампы одновременно должны быть в разных помещениях и количество их в школе должно соответствовать числу помещений. Бюджеты государственных учебных заведений не рассчитаны на приобретение дополнительного медицинского оборудования, более того это нецелевая трата. Таким образом, имеется требование минздрава, но отсутствует правовой механизм его реализации. Выход на местах находят за счет помощи спонсоров и родителей учащихся. При этом обращения руководителей школ в отраслевые государственные органы не дают результата, так как разработчиком санитарных требований к организации учебного процесса является министерство здравоохранения, а непосредственным исполнителем-организатором — министерство образования и науки», — отметила депутат.

По ее мнению, возможным решением данной проблемы является внесение изменений в структуру расходов организаций образования и выделения дополнительных средств на приобретение медицинского оборудования и изделий медицинского назначения территориальными поликлиниками с последующим использованием в организациях образования. Однако, оба варианта решения проблемы требуют правовой основы и согласованных действий центральных уполномоченных государственных органов на этапе разработки регламентов.

В связи с этим депутат попросила Тугжанова усилить регламент межведомстенного взаимодействия в процессе подготовки оперативных нормативно-правовых актов в условиях пандемии и определить балансодержателя медицинского оборудования, необходимого для обеспечения санитарных норм в организациях образования и дошкольного воспитания.