Т30 млрд ушло на систему электронного обучения e-learning безрезультатно – мажилисвумен

Нур-Султан. 9 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Т30 млрд потрачены Казахстаном на внедрение системы электронного обучения e-learning безрезультативно, сообщила депутат мажилис РК Джамиля Нурманбетова.

«В целом, на мероприятия (по госпрограммам: «Информационной Казахстан 2020», «Цифровой Казахстан», развития образования – КазТАГ) за последние девять лет было выделено свыше Т72 млрд, из которых только Т30 млрд потрачено на внедрение системы электронного обучения e-learning, которое можно считать безрезультативным», — сказала Нурманбетова на заседании мажилиса в среду.

По ее словам, были предусмотрены мероприятия по созданию электронных образовательных ресурсов, подготовки педкадров, использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), обеспечению равного доступа к информационным образовательным ресурсам.

«Как показало начало 2020-2021 учебного года, фактически обучение школьников сорвано, несмотря на заявления министерств образования и науки (МОН) и цифрового развития инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) о полной готовности семь казахстанских интернет платформ дистанционного обучения и замене ими международных площадок», — сказала депутат.

Образовательные платформы, по ее данным, не соответствует требованиям информационной безопасности, качественный контент обучения отсутствует. Учебный процесс сопровождается постоянными сбоями. Фактическая скорость интернета, его наличие в отдаленных сельских и городских школах, не только далеки от учетных данных, но и в целом недостаточны для дистанционного обучения.

«До сих пор свыше 55 тыс. школьников проживают 835 селах без интернета и более 1 млн учащихся – 30%, не имеет компьютеров», — сказала депутат.

Нурманбетова предложила рассмотреть вопрос об ответственности должностных лиц за некачественную подготовку системы образования к началу 2020-2021 учебного года в формате дистанционного обучения.