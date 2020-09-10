Чиновники завышают цену объектов и подписывают договора не с субъектами ГЧП – сенат РК

Нур-Султан. 10 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Чиновники завышают стоимость объектов государственно-частного партнерства и подписывают договора не с субъектами ГЧП, заявил депутат сената РК Андрей Лукин.

«Госорганами допускается необоснованное завышение стоимости объектов ГЧП, заключение формальных договоров в целях увеличения показателей, в том числе, с лицами, не являющимися субъектами ГЧП, либо частными партнерами и не соответствующими требованиям квалификационного требования», — сказал Лукин в запросе на имя премьер-министра РК на заседании сената в четверг.

По его словам, на 1 июля 2020 года в Казахстане заключено 566 договоров на Т1,5 трлн. Из них введены в эксплуатацию 513 объектов на Т475 млрд. На стадии строительства 53 объекта, стоимостью более Т1 трлн.

Однако, по его словам, результаты проведенного анализа свидетельствуют о неэффективности работы уполномоченных органов по применению института ГЧП.

«Есть случаи неисполнения в рамках договоров обязательств и частных, и госпартнеров», — сказал депутат.

Большая часть наиболее затратных договоров ГЧП заключена, по его данным, путем прямых переговоров с частными партнерами, а это свидетельствует об отсутствии реальной конкурентной среды между предпринимателями на стадии отбора потенциальных частных партнеров.

В результате анализа выявлен ряд проблемных вопросов правоприменительной практики и законодательства о ГЧП, например, отсутствие четкого разграничения между проектами, подлежащие реализации через госзакупки, от проектов, реализуемых в рамках ГЧП, что зачастую используется госорганами для увеличения количественных показателей по реализации проектов ГЧП.

К проблемным вопросам депутат отнес и отсутствие методики расчета вознаграждения за управление объектом ГЧП, находящегося в госсобственности, а также отсутствие общественного контроля при принятии решения о заключении договора ГЧП и его дальнейшей реализации.

Задача ГЧП по привлечению инвестиций в экономику государства путем объединения ресурсов государственного и частного партнера для развития инфраструктуры и систем жизнеобеспечения населения на деле не решается, реальная поддержка новых сфер бизнеса, расширение рынка отечественных товаропроизводителей и вовлечение в круг партнеров новых предпринимателей, по данным Лукина, отсутствуют.

«Необходимо внести предложения по внесению изменений и дополнений в действующее законодательство по предупреждению и устранению указанных недостатков и нарушений разработать, как поручено главой государства, в течение 2021 года новую нормативно-правовую базу деятельности МСБ», — предложил Лукин.