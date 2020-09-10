Законсервированные урановые рудники разграбили в СКО

Петропавловск. 10 сентября. КазТАГ – Законсервированные урановые рудники разграбили в Северо-Казахстанской области, передает КазТАГ.

«На недействующих урановых рудниках из-за отсутствия охраны расхищены защитные ограждения шахт и опасных участков. Законсервированные здания частично разрушены либо разобраны на строительные материалы, произведен демонтаж и вскрытие подземных коммуникаций, которые извлечены на лом цветных металлов», — сообщили в пресс-службе департамента экологии СКО в четверг.

По данным ведомства, в регионе расположено шесть отработанных урановых месторождений: по три в Айыртауском районе и районе имени Г. Мусрепова. Все они своевременно были законсервированы и ликвидированы, однако районные акиматы не принимают мер для безопасного существования бывших урановых рудников.

«В 2018 году областной акимат утвердил план мероприятий по восстановлению защитных покрытий и ограждений на объектах недействующих урановых месторождений СКО со сроком реализации в 2019-2020 годы. Однако на сегодняшний день года районные акиматы исполнили лишь некоторые требования. В районе имени Г.Мусрепова выполнено три требования из 11, в Айыртауском районе – всего одно», — рассказали экологи.

Отмечается, что в районе имени Г.Мусрепова в марте все рудники были признаны бесхозяйными, после чего постановлениями районного акимата приняты в коммунальную собственность и переданы на балансы сельских округов.

«По сообщению заместителя акима района НурланаТуребекова, в настоящее время шахты рудников огорожены и засыпаны, по периметру установлены предупреждающие знаки, однако эти работы выполнены без проектных решений и экспертиз уполномоченных органов», — прокомментировали в департаменте.

В Айыртауском районе, по сообщению местного акимата, только 22 августа месторождения приняты на учет как бесхозяйное имущество, хотя по плану это надо было сделать еще в 2019 году, а 2 сентября направлены заявления в суд о признании рудников бесхозяйными и поступившими в коммунальную собственность.

«В обоих районах среди неисполненных пунктов плана – составление бюджетной заявки на проведение работ по восстановлению защитных покрытий и ограждений на объектах недействующих урановых рудников, а также разработка ПСД с получением положительной экспертизы (по плану – 2019 года), радиационные замеры на предмет загрязнения почвы, воды, воздуха на прилегающих территориях и в ближайших населенных пунктах – это нужно делать ежегодно. Кроме того, в Айыртауском районе не выполнили запланированное еще на прошлый год обследование и определение координат земельных участков, на которых расположены объекты недействующих урановых рудников и промплощадок месторождений. Среди невыполненных пунктов текущего года – вынесение дополнительной потребности на рассмотрение бюджетной комиссии, содержание и обеспечение сохранности бывших рудников – эту работу необходимо вести постоянно», — заключили в департаменте экологии.