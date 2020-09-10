«Контроль от АСПИР, чтобы «не работали спустя рукава». «Возврат «к корням» как путь к самооглуплению нации». «Мы наблюдаем конфликт между развитым обществом и погрузившейся в застой властью». «Сергей Лавров и Мухтар Тлеуберди были рады увидеться наконец офлайн»

Сетевой Казахстан 10 сентября 2020г.

KAPITAL . KZ . «Принят проект общенационального плана реализации Послания» — На заседании правительства принят проект общенационального плана по реализации Послания президента. В его разработке приняло участие министерство национальной экономики совместно с заинтересованными государственными органами. Проект основывается на 7 основных принципах нового экономического курса и состоит из 143 мероприятий по 10 ключевым направлениям. Как отметил глава Миннацэкономики Руслан ДАЛЕНОВ, первое направление плана — «Новая модель государственного управления». Планируется дальнейшее совершенствование Системы государственного планирования. Будут обеспечены эффективная кадровая политика и система принятия решений.

IA — CENTR . RU . «Ашимбаев: Контроль от АСПИР, чтобы «не работали спустя рукава»» — 9 сентября президент Казахстана подписал указ «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан». Согласно указу, в стране появится Агентство по стратегическому планированию и реформам (АСПИР), упомянутое в Послании президента Токаева народу Казахстана. По мнению известного казахстанского политолога Данияра АШИМБАЕВА, одна из причин создания Агентства – отсутствие реальной стратегии развития экономики. Для каких целей на самом деле создается АСПИР, и как появление организации вписывается в общий посыл сентябрьского Послания президента РК…

CAMONITOR . KZ . Мади АЛИМОВ – «Возврат «к корням» как путь к самооглуплению нации» — Качество так называемого человеческого капитала во все времена было, есть и остается основой прогресса любого общества. В условиях всеобщей глобализации и нарастающей конкуренции оно становится особенно актуальным. В этом смысле наблюдаемые сегодня в казахстанском социуме тренды не внушают оптимизма. Хотя, как считают многие эксперты, при более продуманной внутренней политике и концентрации усилий на том, чтобы консолидировать общество, у нашей страны появился бы шанс на реальное развитие.

FORBES . KZ . «Где хочет работать казахстанская молодежь?» — Как показывают результаты нового рейтинга, для наших студентов важны такие атрибуты работодателя, как возможность высокого заработка в будущем, профессиональное обучение и развитие и успех компании на рынке. Основой рейтинга является исследование, в ходе которого в период с октября 2019 по март 2020 было опрошено 6910 казахстанских студентов. Главная цель – узнать карьерные предпочтения и приоритеты студентов, уточнить их ожидания от работодателей, а также выяснить, какие работодатели и отрасли являются самыми привлекательными.

AZATTYQ . ORG . «Мы наблюдаем конфликт между развитым обществом и погрузившейся в застой властью» — «Активисты 2.0. Трансформация гражданской активности в Казахстане в эпоху цифровых технологий». Исследование под таким названием представила казахстанская группа PaperLab, проанализировавшая текущее состояние общественной активности в стране. Социологи изучили препоны, с которыми приходится сталкиваться активистам, отношение к ним в обществе. Азаттык поговорил с одним из авторов исследования Сериком БЕЙСЕМБАЕВЫМ.

PLATON . ASIA . «Мы ждем перемен?» — Готово ли общество к реформам и их последствиям. Создается устойчивое ощущение, что для казахстанца, особенно обитающего в социальных сетях дни напролет, нет ничего более восхитительного, чем протесты в странах ближнего и не очень зарубежья. Каждый раз, начиная с Первой киргизской (тюльпановой революцией) и заканчивая нынешними (пока незаконченными) вдохновляющими событиями в Беларуси, наши сограждане говорят о влиянии их на общественно-политическую ситуацию в Казахстане. Так ли это на самом деле? Не обманываем ли мы себя и «родной» режим?

KOMMERSANT . RU . «Неученья тьма» — Сергей ЛАВРОВ и его казахский коллега Мухтар ТЛЕУБЕРДИ были рады увидеться наконец офлайн. Глава МИД Казахстана приехал в Москву на заседание министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое в четверг тоже пройдет вживую, что по нынешним временам само по себе уже кажется достижением… Российские власти пока не спешат открывать гражданам Казахстана въезд на свою территорию кроме как на лечение или к ближайшим родственникам. Больше всего от этого страдают студенты, обучающиеся в российских вузах. Таковых более 70 тыс. человек. В ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Мухтаром Тлеуберди Сергей Лавров выразил надежду на то, что проблема скоро будет снята.

REZONANS . KZ . Айкын КОНУРОВ – «Там, где нас нет» — В опубликованном Глобальном индексе инноваций (GII) мировые экономики ранжированы в соответствии с их инновационными возможностями. Лидируют Швейцария, Швеция, США, Великобритания и Нидерланды. Казахстана в списке лидеров нет. Из 131 страны рейтинга, мы занимаем 77 строку и находимся где-то посередине – между Швейцарией и Йеменом, занимающем последнюю строчку. Не то, чтобы все было плохо, но нас обогнали такие экономики постсоветских стран, как: Эстония (25 место), Латвия (36 место), Литва (40 место), Украина (45), Россия (47), Молдова (! 59), Армения (61), Беларусь (64). За нами в рейтинге Азербайджан (82), Узбекистан (93), Кыргызстан (94), Таджикистан (109).

NOMAD . SU . «Простота хуже воровства» — Азат ПЕРУАШЕВ — В связи с развернувшейся в соцсетях дискуссией и пояснениями Миннацэкономики по поводу моего мнения о внешнем долге Казахстана, считаю нужным ответить на некоторые прозвучавшие тезисы. Да, разделение указанных видов внешнего долга существует, и оно оправдано в методологических целях. Однако – это разделение больше теоретического плана. Смею утверждать, что в практической работе жесткого разделения внешнего долга не бывает, все виды внешнего долга взаимодействуют и взаимовлияют друг на друга… Таким образом, и здесь конечным плательщиком внешних займов частных банков выступает вся национальная экономика и все наши граждане. Напомню и тот пример, что в период банкротства БТА-банка, его долги перед внешними кредиторами закрыло государство.

TIME . KZ . «Вы платите, вам зачтётся…» — С 1 января этого года до 30 июня 2020-го все казахстанцы считались условно застрахованными и получали медицинскую помощь в полном объеме. Поэтому вопросов, связанных со статусом в системе ОСМС, особо не возникало. Они появились после 1 июля, когда все стали делиться на застрахованных и незастрахованных и, соответственно, получать полный или ограниченный рамками гарантированного государством объема бесплатных медуслуг (ГОБМП) пакет медицинской помощи. Вместе с Фондом обязательного соцмедстрахования разбираемся в том, кто и как должен платить.

«Разве это учёба?» — Депутаты мажилиса от всех парламентских партий обрушились с критикой на Министерство образования и науки из-за проблем с дистанционным образованием. Они требуют вернуть традиционное школьное обучение.

«Ударили в грязь лицом» — В прежние времена Караганда носила гордый статус шахтерской столицы. Однако в период правления акима Нурлана АУБАКИРОВА она снискала славу тоже столицы, но уже мусорной. В ожесточенной борьбе с нечистотами здешние власти который год не могут одолеть врага и привести наконец город в порядок. Впрочем, это далеко не единственная проблема областного центра.

SPIK . KZ . «Очередная реформа МВД, или «Полиция в шаговой доступности»» — Сегодня (как, к сожалению, и за весь период независимости) одной из самых актуальных из стоящих перед нашем государством задач остается полноценная реформа правоохранительной системы, которая является ключевым фактором усиления защиты прав граждан. В течение трех лет на реформу МВД планируется направить порядка 173 млрд тенге. Эти средства пойдут на повышение заработной платы, аренду жилья, создание современных фронт-офисов полиции по принципу ЦОНов.

NOVGAZ . COM . «AUDIATUR ET ALTERA PARS» — Это древнее латинское выражение, призывающее к беспристрастию: выслушай и противную сторону, не суди только со слов истца. 26 августа 2020 года ютуб-канал «Бәсе» разместил аудиозапись, из содержания которой был сделан однозначный вывод, что судья Карагандинского областного суда Ерлан ЕРМЕКОВ якобы вымогал у карагандинского предпринимателя Руслана ШАКАРИМОВА 750 тыс. долларов США. С опровержением сведений, изложенных в аудиозаписи и подлинности принадлежности голоса судье Карагандинского областного суда Ерлану Ермекову, в наше издание обратился сам судья. Согласно Конституции, и закону о СМИ Республики Казахстан, любой гражданин этой страны имеет право на защиту своих чести и достоинства в публичном информационном пространстве. Мы предлагаем вниманию читателей текст обращения судьи Карагандинского областного суда Ерлана Ермекова.

365 INFO . KZ . «Как алматинцев заставят больше платить за электроэнергию» — Экономист, модератор гражданской инициативы «Чистый воздух Алматы» Асет НАУРЫЗБАЕВ неоднократно говорил о том, что рассматриваемые АО «Самрук-Энерго» варианты реконструкции ТЭЦ-2 больше похожи на пародию реконструкции. 8 сентября он участвовал на совещании рабочей группы по экологии в акимате города. Хороших новостей по-прежнему нет. Перевод ТЭЦ-2 на газ. И неизбежное повышение тарифов на электроэнергию и тепло.

TENGRINEWS . KZ . «За развращение ребенка — ограничение свободы. Какие наказания дают педофилам в Казахстане» — 387 казахстанцев осуждены за изнасилование несовершеннолетних. Такие данные с 2015 года по июнь 2020 года приводит Комитет по правовой статистике Генпрокуратуры. При этом только четверым осужденным за изнасилование несовершеннолетнего дали больше 20 лет и ни одному — пожизненное. Корреспондент изучила статистику и записала советы от психоаналитика о том, как родителям попытаться защитить детей от насильников.

LITER . KZ . «Устали от обещаний: жители села близ Темиртау 30 лет пьют воду с червями» — Пока в мире обсуждают ракеты Илона МАСКА и 5G, некоторые казахстанцы мечтают об обычном водопроводе. В селе Тасаул, которое расположено в 15 километрах от Темиртау, с 1990 года нет воды: сельчане каждый день, преодолевая несколько километров, ходят на единственную водокачку. Последняя уже, к слову, давно доживает свой век. Сгнившее, ржавое строение стало пристанищем для червей и еще, Бог знает, каких обитателей. Жители признаются, что такой водой даже невозможно мыть посуду, а дети из-за нее постоянно болеют, но другой у них нет. Сельчане не раз обращались с просьбами и жалобами в акимат, но местные исполнительные органы их не слышат и лишь кормят обещаниями.

MK — KZ . KZ . «Секрет счастья по-Шымкентски» — «Зын — секрет счастья по-шымкентски» — вышла в свет книга под таким названием от автора Алины БРОВКИНОЙ, считающей себя коренной алматинкой и относившейся, как и многие, с большими предубеждениями к Шымкенту, но изменившей свое отношение к нему после года проживания на юге страны. Это не просто книга-размышление о самом противоречивом городе Казахстана, но больше поиск ответов на вопросы: почему шымкентцев считают именно таковыми и почему они определенно самодостаточны, уверены в себе и бесконечно счастливы не зависимо от складывающихся обстоятельств?

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