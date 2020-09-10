Мертвого человека судили по делу о поножовщине в кабинете топ-менеджера «Казахмыса»

Караганда. 10 сентября. КазТАГ – Умершего председателя профсоюза «Кәсіп қорған» Тогызбая Тажбенова судили по делу о поножовщине в кабинете генерального директора горно-обогатительного комплекса (ГОК) ТОО «Корпорация Казахмыс» Амангельды Минигулова в Жезказгане, передает КазТАГ.

«Перед тем, как ударить себя ножом в грудь, Тажбенов произнес «Аллах Акбар». Признать подсудимого Тажбенова Тогызбая виновным по части 3 статьи 24 и части 1 статьи 99 (покушение на убийство) и по статье 287 (незаконное хранение оружия) УК РК, и прекратить производство по делу в связи со смертью лица, подлежащего наказанию», — огласил приговор судья специализированного суда по уголовным делам Карагандинской области Исламхан Есенбаев.

По материалам дела, Тажбенов ворвался зимой 21 января в кабинет к Минигулову и выстрелил в его сторону из гладкоствольного ружья, но промахнулся. Следом в кабинет забежали трое начальников отделов корпорации Владимир Лян, Сабыржан Тембаев и Тулеген Пшембаев. Они отобрали у него оружие. Тогда Тажбенов, по версии следствия, достал нож и ударил Минигулова в спину, а также ранил в живот пытавшегося остановить его начальника отдела Сабыржана Тембаева. Затем, согласно материалам следствия, этим же ножом Тажбенов ударил себя в сердце и скончался.

Напомним, КазТАГ первым сообщил о том, что 21 января между Минигуловым и Тажбеновым в кабинете главы ГОК произошел конфликт, в результате которого Минигулов, а также директор по развитию Тембаев получили ножевые ранения. Как стало известно агентству КазТАГ, оба пострадавших были госпитализированы в медицинский центр Жезказгана. Позже КазТАГ выяснил, что Минигулов жив и ему делают операцию в реанимации медцентра. Еще позднее агентству стало известно, что операция гендиректору «Казахмыса» проведена успешно. 24 января появилась версия, что Тажбенова могли убить.