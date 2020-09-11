«Когда ожидается вторая волна коронавируса в Казахстане». «Для проведения реформ нужны именно реформаторы». «Теневая экономика – это не безусловное зло, а способ граждан приспосабливаться к ситуации, когда государство неэффективно». «Как «Номады» покоряют Голливуд»

Сетевой Казахстан 11 сентября 2020г.

KAZPRAVDA . KZ . «Когда ожидается вторая волна коронавируса в Казахстане – прогноз Минздрава» — Министр здравоохранения РК Алексей ЦОЙ озвучил ожидаемые сроки второй волны коронавируса — Чтобы спрогнозировать заболеваемость, мы должны понимать, насколько у нас идет разобщение граждан. Но ориентировочно мы видим, что возможен рост заболеваемости на период ноября-декабря. Это связано со второй возможной волной, наслоением острых респираторных инфекций и гриппа.

CAMONITOR . KZ . «Для проведения реформ в Казахстане нужны именно реформаторы» — В своем Послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ объявил о создании Агентства по стратегическому планированию и реформам с прямым подчинением главе государства, а его разработки назвал обязательными к исполнению всеми госорганами. Еще одно новшество – создание Высшего президентского совета по реформам, решения которого станут окончательными. Свое видение таких в чем-то неожиданных подвижек в системе государственной власти мы попросили высказать известного эксперта, директора Центра актуальных исследований «Альтернатива» Андрея ЧЕБОТАРЕВА.

«А зори здесь тихие. Чего ожидать от избранных в сенат женщин?» — Председатель Центризбиркома РК Берик ИМАШЕВ, подводя итоги недавно прошедших выборов в сенат, сделал акцент на такой особенности минувшей электоральной кампании, как многократно возросшая политическая активность представительниц слабого пола. Из семнадцати избранных депутатов пять – женщины. Это 29,4 процента, тогда как на предыдущих выборах, состоявшихся в 2014 и 2017 годах, данный показатель не превышал и 6 процентов. Но можно ли считать прибавление в женском полку сената поводом для гордости? Увы, однозначного ответа на этот вопрос нет.

EXPRESS — K . KZ . «Эксперт: теневая экономика – это не безусловное зло, а способ граждан приспосабливаться к ситуации, когда государство неэффективно» — В своем недавнем выступлении президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ говорил о необходимости дальнейшей борьбы с теневой экономикой и снижении ее объемов. Корреспондент «ЭК» поговорил на эту злободневную тему с экономическим обозревателем Сергеем ДОМНИНЫМ — Теневая экономика – это метафора. Научный термин более конкретен – ненаблюдаемая экономика. Не наблюдается эта экономика государственными органами – налоговыми и статистическими. Обычно статистические органы различают две составляющие ненаблюдаемой экономики: неформальную и незаконную. Неформальная экономика — это легальные виды деятельности, масштаб которых скрывается от контроля.

«Мимо трассы: что не так с казахстанскими дорогами?» — В послании народу президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ призвал завершить строительство 24 тысяч километров автомобильных дорог республиканского значения к 2025 году. Но готовы ли казахстанские специалисты выполнить этот призыв главы государства? Об этом корреспондент «ЭК» побеседовал с директором по научной работе Казахстанского научно-исследовательского и проектного института «Дортранс», доктором технических наук, академиком Международной академии транспорта Борисом АСМАТУЛАЕВЫМ — Казахстан занимает по территории девятое место в мире, а по количеству дорог – 45-е. Их плотность составляет всего 36 метров дорог на тысячу квадратных метров территории!

CARAVAN . KZ . «В чем казахстанская элита круче российской – исследователи из Швейцарии и «Сколково»» — Исследователи из Университета Санкт-Галлена в Швейцарии совместно с Московской школой управления «Сколково» подготовили доклад, в котором представлен разработанный ими Индекс качества элит (Elite Quality Index) и их влияния на развитие своих стран. Всего по качеству элит были изучены, отранжированы 32 страны. В топ-10 стран по качеству элиты вошли Сингапур (индекс 68,5), Швейцария (64,9), Германия (64,2), Великобритания (63,9), США (63,4), Австралия (63,2), Канада (61,9), Япония (61,6), Южная Корея (61,2) и Швеция (59,7). Казахстан занял в рассматриваемом рейтинге 19-е место, обогнав, в частности, Россию, которая расположилась на 23-й позиции. Другие постсоветские страны в рейтинг не попали.

«Не учение, а сплошная порнография: минобразования продолжают сотрясать скандалы, но министр по-прежнему молчит» — Выглядит, как сюр, но, увы, в Казахстане это реальность. Учебный год только начался, а все уже на пределе: дети и мамочки впадают в истерику из-за поминутно срывающейся онлайн-учебы (в Сети гуляет много подобных видео), родители написали петицию и требуют вернуть традиционное обучение, а не цифровой суррогат. Юрист Жангельды СУЛЕЙМАНОВ также жаждет вернуть детей за парты, а заодно засудить минобр за некачественное образование. К армии негодующих на этой неделе присоединились и депутаты мажилиса. Так, фракция коммунистов отмечает, что в нашей стране продолжают насаждать дистанционное обучение – в пику противоположным мерам в соседней России, странах Европы и даже в противовес рекомендациям ВОЗ. Продолжила тему фракция “Ак жол”, которая заявила о проверке финансовой деятельности МОН и призвала Асхата АЙМАГАМБЕТОВА к ответу.

«Заявление телекомпании «31 канал» по поводу ток-шоу «Кел, татуласайық!»» — Ток-шоу «Кел, татуласайық!» ставит задачу примирить людей, если это возможно. Но это социальная программа, мы прекрасно понимаем, что далеко не всегда можно и нужно мирить людей. И поэтому мы рассматриваем «примирение» как процесс, известный в казахской традиции как «татулық», основанный на справедливости. Согласно обычаям, билер (судьи) разбирались во всем детально, прежде чем выносить решение – возможно примирение или нет. Главным была справедливость. И программа «Кел, татуласайық!» также добивается справедливости для своих героев, что далеко не всегда тождественно примирению в его обыденном понимании.

KAPITAL . KZ . «Что необходимо учесть Казахстану при уходе от нефтяной зависимости» — Внештатный советник министра индустрии и инфраструктурного развития РК по ИПДО, член правления ОФ «Зерттеу» Татьяна СЕДОВА рассказала, достаточно ли средств выделяется на антикризисные меры, для чего нужна Комплексная оценка государственных финансов, а также какие факторы необходимо учесть Казахстану при уходе от нефтяной зависимости — Мы видим, как сегодня рынок меняется, соответственно и нам нужно меняться, то есть «переквалифицироваться».

«Нацбанк: Снижение цен на нефть остается основным фактором риска для тенге» — О развитии ситуации на внутреннем валютном рынке и основных событиях на мировых рынках в августе, динамике международных резервов нашей страны рассказала заместитель председателя Национального Банка Республики Казахстан Алия МОЛДАБЕКОВА.

KAZVEDOMOSTI . KZ . Ольга СУХАРЕВСКАЯ – «Токаев: Предвестие больших реформ» — Пусть не так быстро, как нам хотелось бы, но президент добивается того, чтобы изменения к лучшему почувствовал каждый житель Казахстана. Вообще сельскому хозяйству в Послании уделено очень значительное внимание. К сожалению, не только в положительном ключе: президент вынужден был указать на неэффективность деятельности крупнейших сельскохозяйственных госхолдингов – «КазАгро» и «Байтерек». О «неблестящей» работе последнего «Ведомости Казахстана» писали месяц назад. И теперь, как считают эксперты, произойдет слияние этих квазигосударственных структур в единую. Надеемся, оно положительно отразится на эффективности сельхозотрасли.

AZATTYQ — RUHY . KZ . ««БайАгро» или «АгроТерек»: объединенные нацхолдинги продолжат пожирать деньги казахстанцев» — Объединить госкомпании решили, конечно, из благих намерений – чтобы сократить их портфель в два раза, а штат сотрудников – на 50%. Однако что за гремучая смесь получится из двух компаний, которые были в минусе? Тот же «КазАгро» как только ни называли – Бермудский треугольник, черная дыра, непотопляемая компания, загадочная структура, в которой «пропадают» деньги. «Байтерек» пока никто не обзывал, но и у этой компании, по словам спикеров, слишком раздутые штаты и огромное потребление бюджетных ресурсов. Именно поэтому финансисты, соглашаясь с самой идеей объединения, сомневаются в том, что нынешние топ-менеджеры выведут этот альянс на передовую. Своими мнениями поделились экономисты Рахим ОШАКБАЕВ, Арман БАЙГАНОВ и Мурат КАСТАЕВ.

KURSIV . KZ . «Почему онлайн-образование в Казахстане оказалось вне закона» — Дистанционное образование у нас фактически незаконно. До сих пор не отменен приказ министра образования от 20 марта 2015 года №137 «Об утверждении Правил организации учебного процесса по дистанционным образовательным технологиям». Согласно этому приказу дистанционная форма обучения доступна только лицам с особыми образовательными потребностями. То есть ни одно учреждение образования в Казахстане – ни частное, ни государственное – не имеет права работать с детьми без особых потребностей по дистанционной форме обучения, и диплом о дистанционном образовании в нашей стране формально признаваться не должен. Логично предположить, что нет законных оснований и для работы образовательных онлайн-платформ.

IA — CENTR . RU . «Нешкольная пора: дистанционка в Казахстане затянется?» — В этой ситуации неожиданно в выгодной ситуации оказались тысячи школьников малокомплектных школ, дислоцированных в отдаленных аулах: там нет интернета, дистанционное обучение не наладишь, поэтому они с 1 сентября учатся в обычном формате. Классический формат предусмотрен и для учащихся начальной школы (1-4 классы) в городе – если ребенок не страдает хроническими заболеваниями, и если его родители согласны на учебу оффлайн. Такой школьник учится в дежурном классе, где проводится по 3-4 урока в день продолжительностью 40 минут каждый, для 15 учеников (это максимальное количество учащихся в дежурном классе).

LITER . KZ . «Эмигранты из Казахстана умнее и квалифицированнее, чем прибывшие в страну» — За первое полугодие 2020 года из Казахстана мигрировало почти 11 тысяч человек. В то время прибыло на ПМЖ – семь тысяч человек. Liter.kz разбирается, что стало причиной эмиграции населения, и можно ли назвать это «утечкой мозгов».

FORBES . KZ . «От «Мулан» до «Воина» Брюса Ли. Как «Номады» покоряют Голливуд» — Уже который день подряд каскадеров Nomad Stunts поздравляют с премьерой фильма «Мулан», в котором они исполнили сложные трюки. Мировой показ художественного фильма, снятого по мотивам китайской легенды и одноименной анимационной ленты, стартовал 4 сентября 2020 года на Disney+ и во многих кинотеатрах мира. В октябре этого года планируется премьера второго сезона сериала «Воин», где казахстанцы не только работали в качестве каскадеров, но и дублировали главных героев.

AZATTYQ . ORG . «В Нур-Султане вновь изымают участки для госнужд. Доказана ли высшая степень надобности земли?» — На окраине Нур-Султана сотни людей живут в дачных домах. Когда-то здесь действительно были дачи, но сейчас для многих семей это единственное жильё. Акимат Нур-Султана изымает эти участки «под больницы и многоквартирные дома». Жители считают, что сумма компенсаций за их участки сильно занижена.

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